Il y a de fortes chances que le mode sombre débarque sur iPhone et iPad avec iOS 13. Mais comment Apple l'a-t-il imaginé ?

Le mode sombre a le vent en poupe et ce n’est pas pour nous déplaire. Confort oculaire, style et économie de batterie sont les ingrédients idéaux pour un renouveau de nos interfaces. Sur iOS 13, Apple semble voir les choses en grand : le mode sombre ne sera pas déployé application par application, mais sera une fonctionnalité système qui pourra s’activer. Et, dans la foulée, déclencher les modes sombres des applications compatibles.

Comme 9to5Mac l’a révélé, le mode sombre de l’iPhone qui se dessine pour iOS 13 semble jouer sur trois éléments pour marier l’élégance esthétique à la fonctionnalité.





D’une part, on trouve du noir absolu. C’est le cas sur la capture d’écran du milieu qui montre Apple Music. Il est obtenu sur un écran OLED en éteignant les pixels, ce qui est possible depuis l’iPhone X équipé de cette technologie (l’iPhone XR est toujours en LCD). Et qui dit pixels éteints, dit économie de batterie.

Ensuite, on voit qu’Apple a repris quelques concepts du mode sombre de macOS, notamment le fait qu’un mode sombre ne doit pas être un mode noir, sans quoi il perd en lisibilité. On remarque donc des teintes de gris et des nuances sombres sur l’interface, notamment sur la troisième capture d’écran, dans la barre du haut.

Enfin, Apple semble jouer sur les transparences. Un filtre transparent qui laisse voir ce qui se trouve derrière mais qui ajoute une dominante sombre (un gris ou un noir) permet de donner un effet « verre teinté » à l’ensemble. En plus de participer à la direction artistique, cet effet permet de marquer des interactions « en pop-up », comme la capture d’écran ou l’onglet en bas de l’écran d’Apple Music.

On espère en revanche que la capture d’écran tout à gauche n’est pas une capture d’écran du mode sombre : les icônes qui restent blanches seraient de mauvais goût, surtout pour des applications systèmes. Il est possible, sur iOS, de les changer directement par des options dans l’application et on ne voit pas pourquoi Apple s’en priverait.