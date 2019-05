Apple a cédé. Après avoir refusé Steam Link, la firme de Cupertino l'a ajouté à son App Store.

Il y a bientôt un an, Apple refusait l’application Steam Link au dernier moment, prétextant des « des conflits d’intérêts ». La firme de Cupertino a fait machine arrière et, désormais, elle est bel et bien disponible sur l’App Store. Substitut du boîtier abandonné du même nom, Steam Link offre la possibilité de jouer en streaming à son catalogue Steam sur divers appareils, allant du smartphone à la tablette, en passant par l’Apple TV.

Nul ne sait exactement pourquoi Apple a mis autant de temps à valider l’application pour l’ajouter à sa boutique — dont il contrôle le contenu avec beaucoup d’attention. Il est probable que la raison vienne du fait d’offrir l’accès à un autre catalogue de logiciels que celui de l’App Store via une app, ce qui n’est pas autorisé. Mais toujours est-il que c’est une excellente nouvelle pour l’écosystème Apple, qui gagne là un moyen de jouer — sous couvert de posséder un PC/Mac capable de faire tourner des jeux (l’hôte), sans compter la bonne connexion internet et le bon réseau local.

The Steam Link app is now available for free for all iOS and Apple TV users !

The app allows gamers to stream their Steam library to their iPhone, iPad or Apple TV.

🎮 Get it on the App Store : https://t.co/K18EGgLP9u pic.twitter.com/tG6zIlfPYb

— Steam (@steam_games) May 16, 2019