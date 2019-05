En vous abonnant aujourd'hui à l'offre Famille d'Amazon Music Unlimited, vous profitez du premier mois gratuit (au lieu de 14,99 euros) ainsi que la possibilité d'obtenir une enceinte Echo Dot à 0,99 euro. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Le bon plan

Jusqu’au 24 mai prochain, tous les nouveaux clients qui souscrivent à un abonnement Famille pour Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d’une offre avantageuse dans le but d’acquérir un Echo Dot de 3e génération. Tout simplement le compromis parfait pour profiter d’un service de streaming musical riche et varié, tout en recevant — par la suite — la mini enceinte connectée d’Amazon en échange de 0,99 euro seulement.

Disponible depuis plus d’un an, Amazon Music Unlimited est une immense bibliothèque musicale en ligne qui réunit à ce jour plus de 50 millions de titres. De ce fait, le service est sensiblement différent à celui de Prime Music — offert avec l’abonnement Amazon Prime — qui se limite quant à lui à 2 millions de titres musicaux.

L’offre Famille d’Amazon Music Unlimited permet d’utiliser 6 comptes au sein d’une même famille et est disponible à 14,99 euros par mois, alors que l’offre individuelle est proposée à 9,99 euros pour un seul compte. Ce pack familial se veut donc économique, et d’autant plus avec le premier mois gratuit.

Pour recevoir votre Echo Dot de 3e génération à 0,99 euro, il suffit alors de passer la période d’essai gratuit afin de payer au minimum un mois d’adhésion au service (soit le deuxième mois de l’abonnement), fixé à 14,99 euros. Par la suite, vous recevrez un code promotionnel pour acheter l’Amazon Echo Dot à moins d’un euro.

Sans engagement, vous pouvez très bien vous désabonner après reçu votre coupon. Grosso modo, vous aurez profité de deux mois à l’offre Famille d’Amazon Music Unlimited et reçu une Echo Dot pour 15,98 euros, alors que le prix normal de la mini enceinte est de 59,99 euros.