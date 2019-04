Vendu seul à plus de 30 euros, le Raspberry Pi 3 B+ est aujourd'hui disponible dans un pack -- avec boîtier, câble HDMI/alimentation, microSD et lecteur de carte -- pour 59 euros sur Amazon.

Le bon plan

Avec un Raspberry Pi, à peu près n’importe qui peut tout faire (drone, miroir magique, etc.). De nombreux tutoriels existent sur le web pour aider les novices, mais le plus intéressant d’entre eux est bien évidemment l’option pour créer sa propre console rétrogaming.

Pour celles et ceux qui ont la nostalgie du pixel, vous serez alors comblés par ce pack à 59 euros qui inclut le Raspberry Pi 3 B+ et son lot d’accessoires.

Le Rapsberry Pi 3 B+ est une version légèrement plus performante que le modèle d’origine. Le processeur quadruple cœur passe de 1,2 GHz à 1,4 GHz pour plus de puissance, le débit maximum — via son port Ethernet — s’élève à 300 Mbps au lieu de 100 Mbps précédemment et est désormais compatible Bluetooth 4.2 et Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz.

Mais, à quoi ça sert un Raspberry Pi ? Il peut être utilisé de multiples manières, à commencer en tant qu’usage PC. Mais les plus créatifs ont de la suite dans les idées pour en faire un drone, un lecteur multimédia, ou même un boîtier Android TV, comme nous l’expliquent nos confrères de FrAndroid.

Toutefois, ce pack est avant tout idéal pour la création d’une console rétrogaming DYI avec Recalbox. En effet, on retrouve tout le nécessaire à sa fabrication, en passant par le boîtier, le câble HDMI, le câble d’alimentation avec interrupteur, une microSD pour stocker les jeux, ainsi qu’un lecteur de carte pour faciliter le transfert du PC/Mac vers son Raspebrry Pi.

Pourquoi aime-t-on ce kit pour Raspberry Pi ?

Le modèle 3 B+, plus complet et plus performant

Son lot d’accessoires pour en faire une véritable console rétrogaming

Tout simplement idéal pour les amateurs de bidouille, mais aussi pour les novices grâce aux nombreux tutoriels disponibles

Le kit de démarrage Raspberry Pi 3 B+ avec une microSD de 32 Go et son boîtier noir est à 59 euros sur Amazon.

Si vous préférez une microSD 16 Go et un boîtier transparent avec votre Raspberry Pi 3 B+, un autre pack est disponible à 54 euros, toujours sur Amazon.