À l'approche de la WWDC 2019, les leaks sur le prochain système d'exploitation mobile d'Apple se multiplient. Numerama fait le point sur le système qui propulsera vos iPhone et vos iPad (ok, et votre iPod Touch 7e génération aussi).

C’est à la WWDC 2019 qu’Apple a donné rendez-vous pour présenter l’avenir de ses logiciels. Comme tous les ans, une bonne partie de la conférence sera consacrée à l’iPhone — même si, évidemment, les nouvelles fonctionnalités dédiés aux prochains iPhone ne seront dévoilées qu’en septembre. À quelques jours de l’événement auquel Numerama se rendra cette année, les leaks se multiplient. Le média spécialisé 9to5mac est devenu la bête noire d’Apple : au-delà des informations, le site a également obtenu des captures d’écran du futur système d’exploitation.

Mais alors, que peut-on attendre ? On fait le point.

Dark mode et design

C’est à la mode et c’est tant mieux. Les modes sombres reposent les yeux et permettent d’économiser la batterie sur des écrans OLED (qui n’allument pas l’éclairage des pixels noirs). Comme les iPhone X, XS et XS Max sont passés sous cette technologie, Apple a de quoi faire valoir un argument auprès d’utilisateurs désormais bien équipés. Le mode sombre serait similaire à celui de macOS Mojave et fonctionnerait « à l’échelle du système. » Cela signifie que son activation permettrait de faire basculer toutes les applications natives ou celles qui possèdent un mode dédié, comme Twitter ou Messenger. On ne sait pas encore si cette fonction pourra être combinée avec le mode « Night Shift » qui change la tonalité des couleurs de l’écran en fonction de l’heure de la journée.

En tout cas, c’est très joli sur les captures d’écran de 9to5mac.

Les captures d’écran nous montrent également un style visuel légèrement différent par rapport à ce que l’on voit chez Apple depuis quelques années. En effet, le flat design devenu material par l’impulsion de Google date un peu en 2019 et Apple semble se diriger vers un entre-deux entre l’abstraction totale et le réalisme. On le voit surtout sur la palette d’outils quand on prend une capture d’écran : ils sont plus arrondis, avec plus de détails, mais ne tombent pas dans le skeuomorphisme qu’on ne veut plus voir sur nos interfaces. On a hâte de voir comment le reste de l’interface s’harmonise autour de ces concepts.

Des applications modernisées

D’autres améliorations communes aux iPhone et aux iPad sont prévues. Une mise à jour de l’application mail doit permettre de ranger les messages dans de nouvelles catégories comme « marketing », « achats » ou « voyages ». C’est un peu ce qu’on retrouve aujourd’hui sur Gmail et cela permettrait de donner un coup de jeune à l’application Mail, clairement datée.

On voit sur les captures d’écran que Rappels va gagner des fonctionnalités et Trouver mon iPhone a obtenu une nouvelle icône, ce qui peut signifier un changement de l’application. On attendra le 3 juin pour en avoir le cœur net.

Une mise à jour de confort

De nouveaux gestes devraient également être pris en compte afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent sélectionner plusieurs éléments (dans un album photo par exemple) à la fois. On notera également que l’interface indiquant le changement de volume ne se situera (enfin) plus au centre de l’écran.

Si les informations de 9To5Mac se concrétisent, cela signifie qu’Apple s’est concentré sur le confort d’utilisation pour son iOS 13. Une direction qui s’éloigne de celle prise pour iOS 12, qui s’est concentrée sur des optimisations massives du code pour plus de fluidité sur tous les appareils.

L’iPad à l’honneur

iOS 13, ce sera aussi l’occasion de mettre l’iPad à l’honneur, objet qui a bien besoin d’un petit refresh côté interface. Notamment depuis que les derniers iPad Pro sont sortis. La compagnie a d’abord décidé de faire passer le multitâche à un autre niveau : chaque application pourra être « divisée » en plusieurs fenêtres et non plus simplement en deux volets. 9To5Mac ne sait pas s’il sera possible de les placer sur un même écran, mais une capture d’écran permet de voir qu’on peut bien personnaliser la fenêtre.

La firme de Tim Cook a également décidé de se débarrasser du « système d’annulation » actuel de sa tablette. Sur iPhone et iPad, il est possible d’annuler une commande (comme avec un Ctrl + Z sur ordinateur) en secouant son appareil. Une technique pratique avec un smartphone, mais beaucoup moins avec une tablette. Un nouveau geste, consistant à faire glisser trois doigts sur l’écran, viendrait donc le remplacer avec iOS 13.

Pour des déclarations officielles, il faudra attendre juin 2019 et le début de la WWDC, qui se tiendra du 3 au 7 juin à San Jose. Nous y serons.