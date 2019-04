Commercialisé début mars à 759 euros chez la majorité des revendeurs français, le Samsung Galaxy S10e est d'ores et déjà disponible à 549 euros sur Rakuten avec 27,50 euros offerts sur la prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Le Samsung Galaxy S10e est le modèle le plus compact de la nouvelle gamme premium du constructeur coréen, mais aussi — et surtout — le plus abordable. Il est aujourd’hui affiché à 549 euros sur Rakuten avec 27,50 euros offerts sur votre prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Avec le Galaxy S10e, Samsung apporte sur le marché un smartphone puissant et performant dans un tout petit format. Il intègre une dalle Dynamic AMOLED de 5,8 pouces de très bonne facture, où cette dernière occupe la majorité de la surface avant. De ce fait, il possède un form factor plus qu’agréable en main, et qui ne manquera de trouver une place de choix dans la poche de votre pantalon.

Si les Galaxy S10 et S10 Plus embarquent un trio de capteurs, cette version « Essential » doit se contenter d’un double appareil photo de 12 + 16 mégapixels. Toutefois, cela ne veut pas dire que la qualité n’est pas au rendez-vous. Les clichés sont détaillés et pleins de couleurs, tout en intégrant la fonction ultra grand-angle pour ajouter un peu de polyvalence.

Niveau puissance, il n’a rien à envier à ses grands-frères. En effet, il intègre également le SoC Exynos 9820 — épaulé par 6 Go de mémoire vive — qui offre clairement des performances très élevées. Bref, la configuration idéale pour profiter d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec la nouvelle interface de Samsung, One UI, mais aussi pour faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store — Fortnite, au hasard.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Son format résolument compact

Son mode ultra grand-angle

Ses performances élevées avec le SoC Exynos 9820

