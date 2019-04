De nouvelles fuites concernant la gamme Google Pixel 3a laissent entendre que les smartphones sortiront en milieu d'année.

Beaucoup d’informations circulent sur les prochains smartphone milieu de gamme de Google. Après avoir « officialisé » par erreur les noms Pixel 3a et Pixel 3a XL sur sa boutique, une fuite laisse envisager une sortie en milieu d’année 2019. L’information, d’abord repérée par un utilisateur de Reddit puis confirmée par 9To5Google, vient de la Developer Console de Google Play. Dans celle-ci, on trouve les caractéristiques de deux appareils : « Sargo » et « Bonito », les noms de codes supposés du Pixel 3a et du Pixel 3a XL. Une liste de « fonctionnalités du système » est liée à leur fiche et comporte notamment l’indication : « PIXEL_2019_MIDYEAR_EXPERIENCE ».

La gamme Google Pixel 3a correspondrait donc à une « expérience pour le milieu d’année 2019. » Aucune date précise n’est indiquée, et le milieu de l’année peut aussi bien correspondre à mai qu’à juin. On peut tout de même raisonnablement imaginer une annonce entre le 7 et le 9 mai. Ces trois jours correspondent au Google I/O, une conférence annuelle organisée par la firme de Mountain View et destinée aux développeurs. Si l’annonce du Pixel 3a et du Pixel 3a XL doit être faite en milieu d’année, l’événement est idéalement placé dans le calendrier — et la sortie des produits ne saurait intervenir à plus d’un mois de l’annonce.

Les caractéristiques des appareils

Les fuites de la Developer Console de Google Play permettent également de faire un point sur les caractéristiques des futurs smartphones et confirment d’abord les 4 Go de RAM pour les deux appareils. L’écran de « Sargo » aura une définition de 1 080 x 2 220 pixels et une résolution de 440 ppp (pixel par pouce) et celui « Bonito » une définition de 1 080 x 2 160 pixels, soit une résolution de 400 ppp.

De précédentes rumeurs indiquent également que les écrans de ces modèles atteindraient respectivement 5,6 et 6 pouces, et que les smartphones embarqueraient un processeur Snapdragon 670. Côté appareil photo, les Pixel 3a et Pixel 3a XL devraient utiliser un capteur 12 mpx similaire à celui du Pixel 3, malgré leur statut de produit milieu de gamme.