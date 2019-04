Les Google Pixel 3a et Pixel 3a XL ne sont pas encore officiels, mais Google a laissé échapper leur nom.

Même s’ils bénéficient très souvent de promotions les faisant descendre d’une gamme tarifaire, les Pixel 3 et Pixel 3 XL de Google sont des smartphones plutôt chers. Excellents, mais chers. Chance pour celles et ceux qui hésiteraient à craquer : la sortie de deux modèles milieu de gamme dans la série Pixel n’a jamais été aussi sûre. Le 6 avril, 9to5Google a en effet eu la chance de tomber sur une page de la boutique officielle de Google listant le Pixel 3a. La petite mention « New » (nouveau) était collée sur un lien hypertexte qui ne menait nulle part.

Tout juste pouvait-on voir sur le site officiel de Google que les Pixel 3a entreraient dans le comparateur maison de la firme et que les coques de protection seraient recouvertes d’un tissu assimilable à celui d’une paire de jeans comme celles qui viennent avec les Pixel 3 et 3 XL classiques. On peut donc s’attendre à ce que la Google I/O, conférence traditionnellement réservée aux développeurs, ait aussi une bonne section matériel adressée au grand public. Sur la même page mise en ligne par erreur, nos confrères ont repéré le Google Nest Hub Max, un cadre numérique que Google pourrait également dévoiler lors de l’événement.

Pour rappel, ces modèles de milieu de gamme embarqueraient des écrans de 5,6 et 6 pouces et seraient propulsés par un processeur Snapdragon 670 et 4 Go de RAM. Bien entendu, si Google sacrifie quelques caractéristiques techniques, on se doute que le géant ne va pas lésiner sur la photographie et va proposer le même capteur 12 mpx, capable de faire le même traitement logiciel que les Pixel 3. C’est tout l’avantage que propose aujourd’hui Mountain View par rapport à la concurrence, en plus des mises à jour immédiates d’Android et du chiffrement par défaut des fichiers sur le smartphone.

Côté design, un leaker russe affirme qu’ils pourraient ressembler à cela :