La demande en Powerwall, la batterie domestique de Tesla, est apparemment trop forte pour la société qui manque un grand nombre de ventes.

Le succès de certains de ses produits semble dépasser Tesla. Selon une étude de EnergySage, les batteries domestiques de la firme, nommées Powerwall, sont les plus demandées par les clients aux Etats-Unis. Malheureusement, ceux-ci ont rarement la possibilité d’en acheter. Pour rappel, le Powerwall est une batterie liée aux panneaux solaires. L’électricité peut ensuite être redistribuée à d’autres appareils, du climatiseur à la voiture électrique.

Le sondage effectué par EnergySage a requis la participation de 870 installateurs de systèmes solaires, aussi bien dans le domaine commercial que résidentiel. Concernant les produits Tesla, le résultat est clair : le Powerwall est demandé spécifiquement par plus de 55 % des clients, mais seuls 12 % d’entre eux voient la batterie être installée. Alors que Tesla pourrait écraser le marché US où son produit est le plus demandé, la société se retrouve derrière LG (32 % des batteries solaires installées) Sonnen (19 %) et OutBack Power (17 %).

La Tesla Model 3 en cause

Le manque de Powerwall disponible crée donc un vrai manque à gagner pour Tesla, qui voit un grand nombre de clients se tourner vers d’autres sociétés par nécessité. Lors de la présentation des derniers résultats financier de Tesla, Elon Musk mettait ce problème sur le compte de la Model 3, la dernière voiture en date de l’entreprise. « Nous aurions pu faire mieux en terme de batterie stationnaire l’année dernière, mais nous avons été bloqués par la production des véhicules. Sinon, nous aurions fait plus dans ce domaine ». La production limitée des Powerwall semble avoir été une nécessité, plus qu’un véritable choix. Il est donc possible de voir ces batteries domestiques prendre une place plus importante à l’avenir.

Une autre explication est possible concernant le mauvais ratio « demande / installation » des Powerwall : le retrait des produits Tesla des vendeurs tiers. Le rapport financier du troisième trimestre 2018 indique en effet qu’« après des ajustements de notre stratégie de vente, la majorité des commandes concernant l’énergie solaire viennent de nos sites web et magasins ». Le Powerwall de Tesla est donc peut-être plus en forme que le sondage ne le laisse penser. Cela dit, vu les nombreuses demandes faites auprès des installateurs tiers, la société aurait tout intérêt à faire attention à ces clients potentiels.