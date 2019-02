Xiaomi a annoncé son Mi 9 en Chine : le modèle haut de gamme qu'on attendait ?

Xiaomi n’est pas du genre à cacher ses smartphones avant leur annonce et l’événement autour du Mi 9 n’était qu’une confirmation. Seul le choix de la date nous avait donné matière à réfléchir : à quelques heures de la conférence Samsung pour le Galaxy S10, Xiaomi envoie clairement un message à son rival coréen. Mais alors, de quel bois est fait le Xiaomi Mi 9 ?

C’est un smartphone Xiaomi au format attendu : une fiche technique très haut de gamme dans un corps assez banal. Mais voilà tout l’ADN du constructeur qui, année après année, parvient à proposer des smartphones sans compromis à des prix défiant toute concurrence — même venue de Chine. C’est ce que les clients Xiaomi recherchent.

Caractéristiques techniques

Au rang des caractéristiques, on se retrouve donc avec un immense écran AMOLED Samsung défini en Full HD+ (la base Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels, mais avec plus de pixels verticaux car la dalle est en 16:9e). Pour propulser cela, on trouve dans les entrailles un processeur Qualcomm Snapdragon 855, soit le plus haut de gamme actuel, et 6 ou 8 Go de RAM selon la configuration de stockage choisie (128 ou 256 Go). Côté appareils photos, le Mi 9 embarque trois caméras : un capteur normal de 48 mpx, un capteur grand angle et un téléobjectif. Reste à voir comment les trois permettront de faire de beaux clichés : nous avons vu par le passé qu’aligner les caractéristiques techniques en photo ne servait à rien.

Pas de Face ID-like sur le fer-de-lance, mais un capteur d’empreinte digitale sous la surface de l’écran, comme cela devient courant sur les smartphones Android. On peut également noter une batterie de 3 300 mAh et une compatibilité charge rapide 27 W.

Prix

D’après nos confrères bien informés de FrAndroid, les prix affichés en Chine par Xiaomi sont les mêmes qu’au lancement du Mi 8. Cela signifie que le smartphone sera vendu très probablement aux alentours de 500 € en France. Réponse dans quelques jours au Mobile World Congress, où Xiaomi a décidé de faire une deuxième annonce pour l’Europe.

Le Mi 9 Pro, avec son dos transparent, coûtera plus cher — sans qu’on sache encore précisément le prix en euro.