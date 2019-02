Panasonic vise le haut du panier avec sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED, dont le GZ2000 est le point d'exclamation.

À une époque où les réalisateurs tapent du poing sur la table pour dénoncer les traitements d’image trop agressifs (notamment les moteurs de compensation de mouvements), le positionnement très orienté cinéma de Panasonic n’a jamais été autant à propos. D’abord matérialisée par une certification THX qui parle beaucoup aux puristes mais n’a plus la verve d’autrefois, cette stratégie prend vie dans les studios d’étalonnage, où les coloristes utilisent des téléviseurs grand public conçus par le géant japonais en plus de moniteurs professionnels aux caractéristiques enviables.

Pour Panasonic, cette opportunité de se rapprocher des acteurs de la sphère cinématographique devient une aubaine commerciale : il y a cette ambition de ramener Hollywood à la maison avec des produits passés entre les mains de celles et ceux qui font le cinéma. Naturellement, ce sont les déclinaisons OLED qui en profitent le plus, en particuliers le GZ2000, officialisé au CES 2019 et que nous avons pu approcher à l’occasion d’un show.

Le téléviseur cinéma

Pour Dado Valentic, coloriste ayant notamment travaillé sur une série à succès comme Game of Thrones, faire parler son talent sur un téléviseur OLED de Panasonic est important pour une raison évidente. Ce qu’il voit, le grand public pourra le voir à son tour. Panasonic a confirmé à Numerama que 250 TV avaient été installées dans des studios de cinéma ces trois dernières années. Le constructeur nippon a également indiqué que la réédition 4K et HDR de Gladiator de Ridley Scott avait été supervisée sur l’un de ses téléviseurs OLED.

Le porte-étendard d’un mariage assumé avec Hollywood

Outre la promesse faite aux consommateurs, ce lien privilégié entre Panasonic et Hollywood se traduit par un pré-réglage baptisé Professionnel1, lequel se rapproche au mieux des désidératas des coloristes. Dans la présentation de son travail, Dado Valentic a expliqué qu’il lui suffisait de baisser le paramètre ‘Couleurs’ de cinq points pour être satisfait de ce qu’il voit à l’écran. Il a d’ailleurs donné une astuce de réglage : si jamais les oreilles des personnages sont rouges, cela veut dire que l’image est trop saturée. Bon à savoir.

Le spécimen GZ2000 s’affirme dès lors comme le porte-étendard de ce mariage de plus en plus assumé avec Hollywood. On parle d’un téléviseur OLED — soit la meilleure technologie du moment — alliant la justesse colorimétrique sans équivalent à des pics lumineux jamais vus pour un OLED (entre 1 000 et 1 300 nits annoncés, là où le meilleur représentant de 2018 plafonnait à 900 nits). Le vaisseau amiral est animé par un processeur très puissant, chargé d’une mise à l’échelle de qualité et se portant garant de traitements d’image qui ne dénatureront pas la source (les films et séries en premier lieu, vous l’aurez compris). Surtout, le GZ2000 sera compatible avec tous les formats HDR, y compris le HDR10+ et Dolby Vision, pourtant concurrents sur cet argument qui change tout. Pour les amateurs de jeux vidéo, son input lag devrait descendre aux alentours des 20 ms à la faveur d’un mode qui désactive tous les artifices.

Le son

Côté son, le GZ2000 s’en remet à des hauts-parleurs calibrés par le spécialiste Technics, capables de diffuser vers le plafond et d’offrir du Dolby Atmos. Du peu que nous avons entendu, les prestations acoustiques semblaient être au rendez-vous. Seulement, les gens qui mettront 4 500 (65 pouces) ou 3 500 euros (55 pouces) dans le GZ200 sont probablement équipés d’un home cinéma digne de ce nom.

Et comme il n’y a pas d’équivalent du GZ2000 sans système de son poussé, les concernés vont donc payer pour quelque chose qu’ils n’utiliseront pas. Sur ce point, Panasonic devrait imiter Sony, qui s’est montré ingénieux en ajoutant des bornes d’enceinte à ses fers de lance, ces derniers se substituant à la centrale (la plus compliquée à placer).

En bref, au-delà de sa fiche technique bien remplie, le Panasonic GZ2000 peut bel et bien devenir le téléviseur ultime pour les amateurs de cinéma. Les mêmes qui regrettent sans doute l’époque du plasma, dont Panasonic était d’ailleurs l’un des rares fervents. Grâce à la magie de l’OLED et au savoir-faire des studios, le rêve de voir Hollywood prendre vie de la manière voulue par les réalisateurs est peut-être enfin une réalité. Jusqu’à la prochaine innovation…

Crédit photo de la une : Numerama