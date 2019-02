À l'occasion de la présentation du Galaxy S10 et des dix ans de cette gamme, Samsung va ouvrir trois magasins aux États-Unis le 20 février prochain.

Le 20 février 2019 sera décidément une date importante pour Samsung. En plus de présenter ses trois modèles de Galaxy S10 et de célébrer les dix ans de la gamme Galaxy, la firme a annoncé l’ouverture de trois magasins dédiés à ses produits. Ces trois « Experiences Stores » seront situés pour la première fois aux États-Unis, respectivement dans les centres commerciaux The Americana at Brand (Glendale, Californie), Roosevelt Field Mall (Garden City, New York) et Galleria (Houston, Texas).

Ce n’est pas la première fois que la marque sud-coréenne ouvre des boutiques. On en trouve notamment deux en France : une à Paris et une à Vélizy-Villacoublay. Aux États-Unis, Samsung a toujours eu l’habitude d’ouvrir des zones au sein de grands magasins, ce qui limitait forcément ses possibilités de présentation. Autrement, la société proposait parfois des « food-trucks » qui n’apparaissaient que pendant un événement précis ou à l’occasion de la présentation d’un produit (comme le Samsung Gear VR par exemple).

Un vrai début de concurrence pour les Apple Store ?

Les magasins Samsung servent bien sûr à vendre les produits de la marque, mais ce n’est pas là leur intérêt principal. Ils permettent avant tout de tester les dernières machines et d’accéder à des démos gérées par des professionnels. « Nous voulons créer une cour de récréation pour les fans de Samsung », explique YH Eom, le président de Samsung Electronics America, « un endroit où ils pourront en apprendre plus sur nos produits et les tester ».

Si ce genre de discours vous fait penser à quelque chose, c’est normal : cette définition pourrait parfaitement s’appliquer aux Apple Store. Si les magasins Samsung existent déjà depuis un certain temps, il s’agit de leur première incursion sur le territoire de l’Oncle Sam. Les trois zones sélectionnées, situées à proximité ou au sein de villes importantes (Los Angeles, New York et Houston) font l’effet d’un test du marché. En cas de succès, les boutiques Samsung pourraient se multiplier et Apple aurait droit à un sacré concurrent dans le domaine des magasins spécialisés.