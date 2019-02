Apple a décidé de mettre en vente des iPhone de seconde main en France.

Dans le rayon ‘Reconditionné certifié’ d’Apple, on trouve désormais des iPhone — une opportunité jusque-là réservée aux États-Unis. Cela veut dire que la firme de Cupertino vend des téléphones remis à neuf, avec l’assurance qu’ils fonctionnent et fonctionneront.

D’ailleurs, Apple précise sur la page de chacun des modèles concernés que la batterie et la coque extérieure ont été changées. Garantis un an (comme les produits classiques), éligibles pour la couverture AppleCare et débloqués, ils sont livrés dans une boîte avec tous les accessoires (écouteurs, câble Lightning et adaptateur secteur).

Est-ce que c’est intéressant ?

Si vous n’avez pas envie de mettre trop d’argent dans un iPhone, alors ces engins de seconde main pourraient vous satisfaire. Il est possible de commander un iPhone 7, 7 Plus, 8 Plus ou X (pas de 8 pour le moment) — sachant que les quantités sont limitées. Les prix vont de 449 à 1 029 euros.

Les tarifs appliqués par Apple sont-ils intéressants ? Oui et non. Sur le site spécialiste Back Market, un iPhone X 64 Go avec le meilleur grade (zéro rayure) se monnaie à 783 euros (hors frais de port) contre 879 euros chez Apple. La différence ? Six mois de garantie en moins (et un SAV certainement moins réactif).

Concernant l’iPhone X, la vraie concurrence est davantage à aller chercher du côté de l’iPhone XR, qui coûte 855,28 euros. Plus grand, équipé d’un processeur plus puissant et doté d’une meilleure autonomie, ce téléphone perd juste la technologie d’affichage OLED et le second capteur photo à l’arrière. Des arguments qui font réfléchir.

Récapitulatif des modèles disponibles :