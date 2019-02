Pour charger rapidement un iPhone, rien de tel qu'un câble USB-C vers Lightning. Anker en propose un, certifié par Apple.

En 2019, les iPhone XS, XR et XS Max embarquent toujours un connecteur Lightning et sont vendus avec un câble USB-A vers Lightning qui ne permet pas d’accéder à de la charge rapide. Pour cela, il faut un câble USB-C vers Lightning, produit coûtant la bagatelle de 25 € dans la boutique officielle d’Apple.

C’est donc avec un grand intérêt que nous suivons l’arrivée du câble PowerLine II USB-C vers Lightning de la marque Anker : certifié MFi (Made For iPhone) par Apple, ce câble a été annoncé à 15,99 dollars pour les États-Unis, avec une disponibilité fin février. Le constructeur n’a pas annoncé de disponibilité en France, mais son canal de distribution classique (Amazon) ne devrait pas tarder à être mis à jour.

À moins de 20 €, il deviendrait la solution officielle la plus fiable et la moins chère du marché pour charger un iPhone grâce à un chargeur Power Delivery. Cela permettrait d’abaisser la facture totale pour oublier définitivement l’angoisse de la batterie vide. Et Anker est une marque qui a fait ses preuves et à laquelle nous faisons confiance pour la durabilité de ses produits. Mais c’est peut-être, également, un des derniers câbles du genre : si Apple décide d’en finir avec le Lightning en 2019 au profit de l’USB-C déjà adopté sur les iPad Pro, ces câbles seront amenés à disparaître.