Pendant les soldes d'hiver 2019, on trouve de belles promotions sur les iPhone de 2017 (encore excellents aujourd'hui). Sur Cdiscount, l'iPhone X est disponible à 769 euros et l'iPhone 8 à 569 euros.

Le bon plan

Même si les nouvelles itérations d’iPhone sont disponibles sur le marché, certains d’entre vous ne sont peut-être (ou sûrement) pas convaincus des nouveautés apportées. L’iPhone X et l’iPhone 8 restent de très bons élèves en ce début de nouvelle année et bénéficient aujourd’hui d’un rapport qualité/prix bien plus intéressant qu’à leur sortie.

Encore aujourd’hui, l’iPhone X reste une solution idéale pour profiter confortablement de l’écosystème d’Apple. Avec sa puce A11 Bionic et ses 3 Go de mémoire vive, il propose de très bonnes performances, même avec les jeux les plus gourmands. Il tourne sous iOS 12 et dispose de toutes les nouveautés qui vont avec, comme la nouvelle gestion de la batterie.

Il est facile de prendre de belles photos avec son double capteur principal de 12 mégapixels, d’autant plus que la gestion du HDR et des portraits est impressionnante. Quant à la caméra frontale de 7 mégapixels, elle offre de bons résultats avec le mode portait avec éclairage, mais elle embarque surtout la technologie Face ID.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’iPhone X, nous vous invitons à lire notre test.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un bel écran OLED

De bonnes performances

La photo, à l’avant et à l’arrière

L’iPhone X est aujourd’hui disponible à 769 euros sur Cdiscount.

Si vous souhaitez conserver, ou retrouver, le design classique d’un iPhone, notez que l’iPhone 8 est également disponible à prix réduit. Il profite également des nouveautés apportées par iOS 12 et embarque la même puce A11 Bionic que l’iPhone X : les performances sont élevées et offrent une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien. Ce modèle intègre un écran Retina HD de 4,7 pouces, ce qui permet à Apple de proposer à ses utilisateurs une solution compacte (rare en 2018/2019), tout en étant performante.

Sur Cdiscount, l’iPhone 8 est affiché à 569 euros, contre 685,28 euros sur l’Apple Store français.