Nvidia est fier d'ouvrir le CES 2019 en annonçant un accueil record accordé à ses cartes graphiques RTX mobiles.

Nvidia est toujours très présent au CES 2019 et, à l’occasion de cette nouvelle édition, il est fier d’annoncer un record dans un communiqué de presse daté du 6 janvier 2019. Ainsi, d’ici les semaines à venir, ce seront plus de 40 nouveaux PC portables qui vont accueillir son architecture Turing nourrissant sa gamme de cartes graphiques RTX.

Meilleur exemple ? L’impressionnant ROG Mothership articulera ses performances gaming autour d’une RTX 2080, ce qui permettra de faire tourner Battlefield V, l’un des jeux partenaires, avec de très jolis graphismes — et du ray tracing.

Des performances (à emporter) dignes d’une console nouvelle génération

Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia, est ravi de voir un tel engouement pour ses cartes graphiques mobiles. Il s’explique : « Les PC portables forment la plateforme gaming la plus en croissance du moment — et cela ne fait que commencer. Les principaux constructeurs font appel à Turing pour proposer des performances dignes d’une console de salon nouvelle génération au sein de PC portables fins et raffinés que les joueurs peuvent emporter partout. »

Nvidia évoque, en tout, une centaine de configurations possibles, dont une bonne quinzaine épousant le design Max-Q (un maximum de performance dans un ordinateur ultra fin). Elles seront équipées d’une RTX 2080, d’une RTX 2070 ou d’une RTX 2060 en fonction du prix que l’on sera prêt à mettre. Pour convaincre les intéressés, Nvidia offrira un ou deux jeux : Battlefield V et Anthem pour une RTX 2080, l’un des deux titres pour les GPU les moins onéreux.

