À quelques jours du CES 2019, il se murmure que Samsung pourrait annoncer une enceinte connectée abordable.

Samsung n’a même pas encore commercialisé sa première enceinte connectée — le Galaxy Home, présenté en août — que, déjà, il penserait à un autre modèle. Selon les informations de SamMobile publiées le 29 décembre 2018, le géant coréen songerait à une version plus abordable de son Galaxy Home.

Cette rumeur apparaît à quelques jours du CES 2019, où Samsung pourrait donc annoncer une gamme complète d’enceintes connectées — composée de deux spécimens. Alors que le Galaxy Home rivaliserait avec le HomePod et le Google Home Max, l’hypothétique Galaxy Home Mini marcherait plutôt sur les plates bandes du Google Home et des solutions offertes par Amazon.

Une gamme d’enceintes connectées complète ?

SamMobile n’a pas beaucoup de détails à apporter, sinon un numéro de série (SM-V310 contre SM-V510 pour la Galaxy Home) et une couleur (noir). Nul ne sait ce que le produit pourrait perdre par rapport à son homologue plus premium, équipé de six hauts-parleurs signés AKG, de huit microphones et de la capacité à diriger intelligemment le son vers la position de celle ou celui qui écoute.

Animée par l’assistant vocal Bixby, très en retard par rapport à la concurrence, ce Galaxy Home Mini ferait sens dans la stratégie de Samsung, connu pour multiplier les modèles et les tarifs au sein d’une même catégorie de produits. Toujours pas disponible dans nos rayons, le Galaxy Home pourrait finalement ne pas les envahir seul.

