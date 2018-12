Dans un très joli design, l'enceinte Citation 300 de Harman Kardon réunit le meilleur des mondes.

En 2018, le marché des enceintes connectées est suffisamment dense pour que l’on s’y perde aisément. Et il y a deux manières de choisir un produit : soit on privilégie la partie enceinte en misant tous ses deniers sur le son (coucou HomePod), soit on préfère compter sur la facette connectée (au-revoir HomePod). Pour avoir les deux, il faut davantage se tourner vers les produits conçus par des tiers, qui s’en remettent à Amazon (Alexa) ou Google (Google Assistant) pour la partie intelligente.

C’est dans cette optique que Harman Kardon, marque très connue des puristes, a choisi Google Assistant pour sa gamme Citation, présentée durant l’IFA 2018. Composée d’une multitude de spécimens ayant pour ambition de marcher sur les plates bandes de Sonos, modèle d’intégration, elle a tout pour faire parler d’elle dans sa manière d’intégrer le meilleur assistant vocal à des produits de pointe. Nous allons vérifier cela avec la Citation 300, vendue dans les tarifs de la Google Home Max et du HomePod.

Design Une bien belle enceinte

Difficile de ne pas tomber amoureux de la Citation 300 au premier regard. Alors que les concurrents, souvent moins chers, optent pour une robe en plastique, elle se paie un certain cachet avec sa laine acoustique recouvrant l’ensemble de sa silhouette — signée Kvadrat. Ni rustique, ni futuriste, la Citation 300 est à peine trahie par les quatre points lumineux chers à Google Assistant et cet écran tactile en couleur jonchant son sommet (il est un peu gadget). Il suffit de l’effleurer pour le voir s’allumer et habiller le sommet.

Sobre et rafinée

Disponible en noir ou en gris, la Citation 300 transpire la qualité de fabrication (en espérant que le tissu, qui accroche au toucher, tienne sur le long terme). La partie supérieure, en plastique, est renforcée par des arêtes métallisées du plus bel effet. Elles viennent ajouter un peu de brillance à une enceinte sobre et raffinée, qu’on peut imaginer dans tout type d’intérieur. Un point important pour celles et ceux qui tiennent à préserver leur belle décoration. Plus imposante qu’un HomePod mais moins disgracieuse qu’un Google Home Max, la Citation 300 est un compromis bien fini.

N’espérez pas, en revanche, pouvoir y brancher physiquement un appareil. La connectique se résume à l’alimentation (ce n’est pas une enceinte nomade) et à des ports pour le S.A.V.. Comprenez : la Citation 300, sous ses apparences moins futuristes que les autres, n’oublie pas d’être tournée vers l’avenir.

Configuration OK Google, configure-moi

En sa qualité de produit Google Assistant, la Citation 300 a besoin d’être configurée via l’application Google Home — disponible sous Android, bien sûr, mais aussi iOS. Si vous n’avez pas l’habitude, la procédure peut s’avérer fastidieuse : on vous conseille de bien lire ce qui est écrit à chaque étape pour ne pas louper une information essentielle. Sur ce point, la facilité d’installation reste à des années lumières du HomePod — hélas alimenté par un Siri défaillant.

Une fois l’enceinte proprement installée et intégrée à votre Maison, vous aurez tout le loisir d’apprécier les vertus de Google Assistant. En l’occurrence, le contrôle de toute la chaîne d’objets intelligents intégrés à votre domotique. Au son de la voix, la Citation 300 ne fait rien de plus ni de moins que les autres : allumage des lumières, extinction du chauffage, réglage du volume, réponses à des questions, mise en place de routines… Sur cet argument, Harman Kardon accorde sa confiance à Google — et il a bien raison. Naturellement, il n’a pas oublié la fonctionnalité qui permet de couper les microphones.

Google Assistant oblige, la Citation 300 est compatible avec Chromecast pour diffuser très simplement des musiques via des plateformes compatibles (avec prise en charge du multiroom et multichannel). En revanche, oubliez le AirPlay pour vos appareils iOS, il faudra passer par le Bluetooth.

Son Le son en vaut-il l’investissement ?

Pour assurer le spectacle acoustique, la Citation 300 s’appuie sur deux tweeters et deux woofers, totalisant une puissance confortable de 100 Watts. Derrière ces chiffres encourageants se cachent des prestations très, très honorables. L’enceinte d’Harman Kardon en a sous le pied, en témoigne cette belle réserve dans les basses, bien présentes sans éclipser le reste du spectre. La conception ovale permet de faire respirer les hauts-parleurs, qui bénéficient d’une place confortable pour assurer un rendu ô combien équilibré et rond — d’une douce clarté (la voix d’Ariana Grande peut en témoigner).

On veillera néanmoins à ne pas trop pousser le volume, la Citation 300 étant moins à son aise à pleine puissance. Une fois le volume adapté à son positionnement, l’enceinte en donne pour son argent, que ce soit pour mettre en exergue la basse assommante de Killpop (Slipknot), les délicates notes feel good de Entertainer (Zayn), le flow de 2Pac dans All Eyez on Me ou la riche composition de Wind of Change (Scorpions). À l’aise avec tous les genres dans son extrême générosité, la Citation 300 respire l’héritage d’un constructeur qui a passé des dizaines et des dizaines d’années à devenir un spécialiste du son. Une force qui s’entend à chaque seconde.

En bref Harman Kardon Citation 300 Note indicative : 5/5 Difficile de prendre à défaut la Citation 300 signée Harman Kardon. Offrant un bien meilleur rendu sonore que la Google Home Max, vendue au même prix, tout en proposant les mêmes fonctionnalités connectées, l'enceinte est bien plus qu'une alternative. En prime, la Citation 300 se paie le luxe d'être un objet d'une élégance bienvenue dans un marché où les designers sont parfois en panne d'inspiration. Autant affirmer qu'on aime autant la regarder que l'écouter. Top Design très élégant

Design très élégant Google Assistant

Google Assistant Rendu sonore très équilibré Bof Pas de AirPlay

Pas de AirPlay Écran joli mais gadget

Écran joli mais gadget Sans-fil, ou rien

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama