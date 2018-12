Connect était lancé en 2015 avec Apple Music. Le réseau social intégré rejoindra en mai 2019 son prédécesseur Ping au cimetière des fonctionnalités Apple.

Apple va bientôt mettre fin aux contenus Connect d’Apple Music. Pour celles et ceux qui connaitraient mal Connect, il s’agit d’un réseau social qui permettait aux artistes de poster du contenu à destination de leur fans sur une page dédiée, directement dans Apple Music. Depuis le 13 décembre 2018, les artistes ne peuvent plus poster de nouveau contenu, et en mai 2019, Connect disparaîtra pour de bon.

Au lancement d’Apple Music en 2015, la firme de Cupertino présentait Connect comme un des piliers de sa nouvelle application. En bas de l’écran sur iPhone, on retrouvait ainsi cinq onglets : « Pour vous », « Nouveautés », « Radio », « Connect » et « Ma musique ». Avec Connect, Apple espérait créer un réseau social dans lequel les artistes posteraient des contenus exclusifs, comme des démos ou des vidéos sur les coulisses de leurs productions.

Leurs fans pouvaient commenter et aimer les posts, et ainsi interagir avec eux. Le rappeur Drake était venu faire la promotion de la fonctionnalité, alors qu’à ses côtés sur scène, le producteur Jimmy Iovine s’enthousiasmait : « Imaginez : être un artiste plein d’avenir et pouvoir partager votre musique sur la plus grosse plateforme mondiale ? »

Connect rejoint Ping, son prédecesseur

Mais après que les artistes populaires ont essayé Connect, peu l’alimentaient régulièrement en contenu. Dès 2016, avec iOS 10, Connect quittait la barre de navigation d’Apple Music pour continuer sa descente dans l’oubli. À partir de là, il fallait creuser pour trouver ces contenus, en dessous des recommandations et des playlists personnalisées de la section « Pour vous ». Mais au moins, Connect aura vécu un an de plus que son prédécesseur, Apple Ping, lancé en 2010 et arrêté deux ans plus tard.

Les artistes ont reçu un mail, partagé par 9to5, leur expliquant qu’ils ne pourraient plus ajouter de contenus à partir du 13 décembre, et qu’à partir du 24 mai 2019, il serait supprimé. Côté public, l’annonce concerne tellement peu d’utilisateurs qu’Apple s’est contenté d’une petite ligne en bas d’une petite publication sur les changements de la page Artiste.