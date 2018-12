Orange a reparlé de son enceinte connectée lors de son Show Hello. L'occasion d'annoncer l'intégration d'Alexa.

Au cours de son Show Hello organisé le 12 décembre 2018, Orange a annoncé une enceinte connectée comme s’il s’agissait d’une nouveauté. En réalité, l’objet nourri par l’assistant connecté Djingo, conçu en partenariat avec l’homologue allemand Deutsche Telekom, a déjà été présenté — Numerama l’avait même essayé au MWC, au mois de mars dernier.

L’enceinte connectée, qui s’intégrera à l’écosystème de domotique actuellement développé par Orange et prévue dans une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires d’une Livebox 4, sera disponible au printemps prochain. Elle ne coûtera que 49 euros et, autant ne pas prendre de pincettes, n’est ni inspirée, ni très jolie — hormis ce petit cercle lumineux qui s’active quand Djingo parle.

Nouvelle cohabitation pour Alexa

Si jamais vous n’avez pas confiance en Djingo, l’enceinte sera également compatible avec Alexa — une cohabitation que l’on retrouve d’ailleurs aussi chez la Freebox Delta. Nous n’avons pas eu la chance de tester l’intelligence artificielle mais, à en juger par la courte démo qui a succédé à la conférence, elle était plutôt réactive, en plus de fournir des réponses naturelles et pertinentes.

Orange a montré que Djingo pouvait aussi envoyer un SMS pour dire que l’on rappellera plus tard, aider à l’installation d’un appareil en fournissant les instructions pas à pas (exemple : la Clé TV d’Orange) ou encore lancer des contenus sur son décodeur.

Aujourd’hui, les ingénieurs d’Orange travaillent davantage sur la capacité de Djingo à reconnaître des utilisateurs différents — pour une expérience la plus personnalisée possible. Classique.

En revanche, nous ne sommes pas en mesure de juger ses prestations sonores. Compte tenu du prix, il ne faudra pas s’attendre à des miracles. D’autant que Cabasse ne semble pas avoir participé à la création de l’objet, contrairement à la barre de son sortie en fin d’année dernière (on a d’ailleurs vu un prototype de barre de son intégrant Djingo, toujours signée Cabasse).

Un écosystème appelé Maison Connectée

Parce que les objets connectés prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, Orange s’est décidé à tous les réunir dans un écosystème baptisé Maison Connectée. Passant par une application mobile, il permettra de mettre en place une domotique comme on peut déjà le faire dans Maison (iOS) ou Google Home (Android). Orange a annoncé la prise en charge de plusieurs produits partenaires et, par exemple, nous ne sommes pas étonnés de voir que les ampoules Hue de Philips en feront partie. On notera que la Livebox devrait les reconnaître automatiquement.

Gratuite et simple à installer — promet Orange –, Maison Connectée s’appuiera aussi sur des scénarios pour pouvoir lancer une suite de commandes regroupées. En bref, le service ne fera rien de plus ou de moins que les autres. Et il fonctionnera, bien sûr, avec Djingo.

