Nicolas Luciu - il y a 2 heures

Les prix des Google Pixel 3 et Google Pixel 3 XL ont rapidement baissé. Il est possible de les acquérir respectivement pour 659 et 759 euros seulement jusqu'au 2 décembre chez Darty, Boulanger et sur Fnac.com.

