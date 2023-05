[Deal du Jour] Si vous cherchez un casque gaming pour votre PC ou votre console de salon, le casque sans fil Arctis 7+ bénéficie en ce moment d’une bonne promotion. En plus d’apporter l’immersion nécessaire à vos sessions jeux vidéo, le 7+ est confortable, même sur la durée. À moins de 100 €, c’est une valeur sûre.

C’est quoi, la promotion sur ce casque gaming de SteelSeries ?

Le casque gaming sans fil Arctis 7+ est vendu 149,99 € sur le site officiel de SteelSeries. Amazon le propose actuellement au prix de 94,99 €.

C’est quoi, ce casque Arctis 7+ ?

SteelSeries propose un casque au design classique, finalement peu orienté gaming. Son esthétique sobre est plutôt élégante et sa taille peu imposante. Le double arceau en acier et aluminium offre une sensation de robustesse appréciable, tandis que le bandeau en tissu ajustable apporte le confort nécessaire aux longues sessions de jeu. Le maintien est excellent et le casque tient bien sur la tête et ne se ressent pas trop sur la durée.

Le confort est donc au rendez-vous, malgré des coussinets qui manquent d’épaisseur et qui n’isolent pas vraiment du bruit extérieur. Toutefois, vous ne serez pas dérangé par des bruits ambiants, à moins de jouer à votre Switch dans le métro. Le 7+ se dote d’un micro sur la tige flexible. Cette dernière est rétractable si besoin. Le son du micro est bon et les voix sont claires, même si elles peuvent sonner peu naturelles dans certains cas. La plupart des bruits de fond seront éliminés et des options pour améliorer le rendu sont présentes. Notez que vous pouvez ajuster le volume du casque et du micro directement via des commandes présentes sur les oreillettes.

L’Arctis 7+ est un casque multiplateforme // Source : SteelSeries

Est-ce que cette promotion sur ce casque gamer est intéressante ?

À moins de 100 €, c’est une bonne affaire pour un casque que vous pouvez utiliser sur PC, PS5, Nintendo Switch, et Mac, grâce à son dongle USB-C et un adaptateur USB-A. Côté audio, l’Arctis 7+ offre un son équilibré avec de bonnes basses ainsi que des médiums et aigus qui sonnent juste. Ce n’est clairement pas un casque audio pour écouter sa musique, mais il fait un travail correct pour vous immerger dans votre jeu. L’application SteelSeries Engine propose de plus un égaliseur afin de personnaliser le son à votre convenance, seulement si vous jouez sur PC.

L’Arctis 7+ se connecte sans fil en 2,4 GHz, et garantit un minimum de latence. La connexion aux consoles s’effectue via un dongle USB-C. Enfin, l’autonomie promise est d’environ 30 heures. Le casque peut regagner 3 heures d’autonomie en 15 minutes, grâce à la charge rapide.

