A l'aube des fêtes de Noël, eBay propose une multitude de produits en promotions. Parmi ceux-ci, nous avons sélectionné les appareils les plus pertinents à vous présenter. Retrouvez des smartphones, dont l'iPhone XS Max, et une Nintendo Switch à bons prix.

L’iPhone XS Max à 1 039 euros

L’iPhone XS Max est le cadeau ultime que de nombreuses personnes aimeraient trouver sous le sapin. Il n’est qu’une simple évolution de l’iPhone X en version XL, mais propose suffisamment de nouveautés pour que l’on s’y attarde. Comptez sur un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces dans un châssis réduit grâce à un design borderless parfaitement maîtrisé. Profitez également de la puce A12 Fusion, la plus puissante du marché, pour une expérience très fluide, qu’importe les usages.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Des photos magnifiques, notamment grâce à l’apport du Smart HDR

Une autonomie longue durée

iOS 12 très bien optimisé pour ce grand écran

Les promotions sont rares dans l’univers Apple, mais vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’iPhone XS Max à 1 039 euros sur eBay.

Le Samsung Galaxy S9 à 489 euros

Autre produit phare de l’année 2018, le Samsung Galaxy S9 est un excellent smartphone. La première chose que l’on remarque chez lui, c’est son design : son écran recouvre élégamment la face avant de l’appareil grâce à ses bords incurvés. Ce téléphone dispose également d’un objectif à ouverture variable (f/1.5 ou f/2.4) permettant au téléphone de s’adapter à la luminosité ambiante pour capturer les meilleures photos possible.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Son design offrant une prise en main très agréable

L’écran AMOLED magnifique, marque de fabrique de Samsung

Un appareil photo redoutable

Sorti au début de l’année 2018, le Samsung Galaxy S9 voit son prix chuter. Découvrez-le désormais au prix de 489 euros sur eBay.

Le Samsung Galaxy Note 8 à 479 euros

Si les smartphones à grands écrans ne vous font pas peur, alors ce Samsung Galaxy Note 8 est peut-être fait pour vous. Sorti en 2017, il reste encore très bon en cette fin d’année 2018. C’est un smartphone élégant, respirant la solidité et sans capteur photo protubérant à l’arrière. Son grand écran AMOLED de 6,3 pouces est parfait pour celles et ceux qui consomment beaucoup de contenus multimédias sur leur téléphone.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Le double capteur de 12 mégapixels très convaincant

Un stylet incorporé au châssis pour maîtriser ce grand écran

L’autonomie solide, pour tenir une journée facilement

Malgré ses grandes caractéristiques de téléphone haut de gamme, le prix du Samsung Galaxy Note 8 est relativement bas comparé à la concurrence. Il est affiché au prix de 479 euros sur eBay.

Le Xiaomi Mi A2 Lite à 142 euros

Si votre budget est plus restreint, mais que vous souhaitez profiter du meilleur d’Android, alors ce Xiaomi Mi A2 Lite semble être une bonne alternative. Il fait partie du programme Android One, offrant une interface pure d’Android ainsi que des mises à jour régulières. Il dispose d’un écran équilibré et surtout d’une immense autonomie, pour tenir facilement plus d’une journée.

Pourquoi aime-t-on ce produit

La simplicité et le suivi d’Android One

Des performances correctes compte tenu du prix

Une prise jack et un port microSD

Vous retrouverez ce Xiaomi Mi A2 Lite au prix de 142 euros sur eBay.

La Nintendo Switch à 274 euros

La dernière console de Nintendo à l’avantage de plaire aussi bien aux hardcore gamers qu’aux joueurs plus occasionnels. Notamment grâce à des licences exclusives fortes qui plaisent à tout type de joueurs : Zelda, Mario ou Pokemon. Mais comptez également sur d’autres jeux AAA multi-plateformes comme Fortnite, Dark Souls ou Diablo qui bénéficient d’un portage bien optimisé.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Une console à la fois de salon et portable

Large éventail de jeux disponibles, aussi bien de grosses licences que des jeux indés

Les manettes « Joy-Con » bien pensées

Cette Nintendo Switch fera certainement des heureux si elle se trouve sous les sapins de Noël. Elle est disponible à 274 euros sur eBay.

