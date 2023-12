[Deal du Jour] Amazon propose ses deux modèles d’Echo Dot 5ᵉ génération avec une promotion intéressante. Cette gamme d’enceintes connectées est bourrée de fonctionnalité bien pratique au quotidien, et se trouve bien plus intéressante à ce prix.

C’est quoi, cette promotion sur les Echo Dot 5 ?

L’Echo Dot 5ᵉ génération de 2022, modèle basique, est normalement vendue 64,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 24,99 € sur Amazon.

L’Echo Dot 5ᵉ génération, modèle avec horloge, est habituellement vendue 74,99 €. Elle est proposée au prix de 44,99 € sur Amazon.

C’est quoi, l’Echo Dot 5 ?

L’Echo Dot 5ᵉ génération est une enceinte connectée d’Amazon reconnaissable à son design tout en boule. Ses dimensions de 10,01 × 10,01 × 8,97 cm en font un objet compact et discret qui s’harmonisera facilement avec votre intérieur. Notez qu’elle ne dispose d’aucune certification IP, et qu’il faudra donc faire attention si elle se destine à votre salle de bain. Un socle lumineux accompagne son design épuré et rajoute une touche de couleur bleue, jaune ou rouge, en fonction de la situation.

Le modèle avec horloge dispose en plus d’un affichage LED implémenté sur la face avant, afin d’afficher l’heure, la météo du jour où les titres des chansons en cours de lecture. Les informations sont parfaitement lisibles. Les deux modèles vous permettent de contrôler les appareils connectés compatibles. Notez que cette nouvelle génération d’enceintes Amazon voit l’apparition d’un capteur de température, pour fonctionner en lien avec un thermostat connecté compatible, afin de créer des routines pour allumer un chauffage ou un ventilateur.

Les Echo Dot 5 sont-elles intéressantes à ce prix ?

Les Echo Dot sont une très bonne affaire lorsqu’elles sont en promotion. Niveau audio, elles n’ont pas à rougir face à certaines enceintes Bluetooth présentes dans notre guide dédié. Les défauts des précédents modèles sont corrigés, et l’enceinte délivre de bien meilleures basses et un ensemble mieux équilibré. Sans égaler les performances d’une enceinte haut de gamme, l’Echo Dot 5 fait un bon travail pour la musique, avec des voix claires et un son juste, même à fort volume.

L’application Amazon Alexa pour smartphone et tablette vous permet de contrôler l’enceinte au son de votre voix. Des boutons physiques sont tout de même présents pour les commandes de base. Notez que l’Echo Dot s’intègre à l’écosystème Alexa Cast pour contrôler d’autres produits domotiques compatibles.

