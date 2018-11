Il n’est pas trop tard pour profiter encore des vagues de promotions qui suivent le Back Friday. eBay vient en effet de lancer les soldes du Cyber Monday et l’on trouve en ce début de semaine un Galaxy Note 9 à très bon prix, un iPad sous la barre des 300 euros, une enceinte Logitech UE Boom 2 bradée, une Nintendo Switch et enfin un petit bracelet connecté Mi Band 3 10 euros moins chers que d’habitude.

Galaxy Note 9 Le Samsung Galaxy Note 9 à 619 euros

Le Galaxy Note 9 n’est certes qu’un Galaxy S9+ amélioré qui est lui-même un Galaxy S8 amélioré, mais c’est un grand smartphone bourré de qualités. Outre son design premium et peut-être un peu plus austère que les Galaxy S, il embarque ainsi un stylet, possède encore un port jack et bénéficie d’un double capteur photo de très bonne facture. Nos confrères de FrAndroid notaient ainsi lors de leur test qu’il s’agissait du meilleur photophone de Samsung à ce jour.

Lors de sa sortie, le Galaxy Note 9 avait un énorme point faible : son prix, jugé prohibitif. Un défaut amplement corrigé durant ce Cyber Monday, puisque le téléphone voit son prix baisser à 619 euros, au lieu de 959 euros en temps normal.

iPad 9,7 pouces L’iPad 9,7 pouces (version 2018, 32 Go) à 284,99 euros

Apple à mis jour la fiche technique de l’iPad de 9,7 pouces au début de l’année, ce qui rend la « petite » tablette d’Apple le meilleur rapport qualité-prix de l’année dans son domaine. Alors d’accord, son design n’est désormais plus de première jeunesse avec ses bordures épaisses et son bouton Touch ID, mais il possède une puce très puissante (le SoC A10 Fusion), la dernière version d’iOS et un très grand nombre d’applications de productivité parfaitement pensées pour la tablette. Et il est compatible Apple Pencil.

Vendu aux alentours de 360 euros sur le site d’Apple, l’iPad de 9,7 pouces voit son prix passer à 285 euros le temps de ce lundi post-Black Friday.

Mi Band 3 Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 à 19,99 euros

Si vous vous êtes toujours demandé combien de pas vous faites par jour, combien d’heures vous dormez profondément chaque nuit ou ce que cela faisait de recevoir ses notifications sur son poignet, le Mi Band 3 est très certainement l’appareil idéal pour savoir si vous êtes allergique ou non aux bracelets et aux montres connectées. Son ergonomie est excellente, il est capable de tenir sans recharge pendant plus de 15 jours et il est compatible avec les smartphones Android et les iPhone.

Durant le Cyber Monday, le Mi Band 3 voit son prix chuter de 10 euros. Il passe donc de 29,99 à 19,99 euros.

UE Boom 2 L’enceinte Logitech UE Boom 2 à 79,99 euros

Elle fait la taille d’une grosse canette de soda, elle possède une excellente autonomie et elle est considérée comme l’une des meilleures enceintes portables en termes de qualité audio. L’enceinte UE Boom 2 de Logitech commence certes à accuser ses trois années d’existence, mais elle reste toujours une valeur sûre.

Son prix passe aujourd’hui à 79,99 euros le temps du Cyber Monday. Une très bonne affaire quand on sait que son prix habituel se situe au-delà des 100 euros.

Nintendo Switch La Nintendo Switch (Rouge et Bleu) à 269,99 euros

La petite dernière de Nintendo est le cadeau de Noël parfait pour qui veut aussi bien jouer durant ses déplacements que dans le canapé de son salon. Elle dispose de belles exclusivités (Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey), de nombreux portages de jeux indépendants sur PC (Hollow Knight, Undertale, Celeste) et de jeux tiers plus anciens (Dark Souls Remastered, Diablo III). Bref, le cadeau parfait pour ceux qui auraient manqué des jeux marquants de ces dernières années et qui ont envie de les tester sous les couettes de leur lit.

Pour ceux qui voudraient déposer une Nintendo Switch au pied du sapin dans quelques jours, il est aujourd’hui possible de la trouver au prix de 269,99 euros sur eBay, soit 50 euros de moins que son prix en magasins physiques.