Besoin d’espace de stockage en ligne ? D’héberger un site web ? Durant tout le week-end du Black Friday, IKOULA propose de belles promotions sur ses serveurs dédiés, qu’il est possible de louer au tarif unique de 19,99 euros (HT) par mois.

Pas besoin de dépenser des milliers d’euros pour héberger son site web, son service de SAV ou son site marchand. Pour le Black Friday, IKOULA rend la location d’un serveur dédié très accessible. Quatre offres sont en promotions, toutes proposées au tarif unique de 19,99 euros par mois (HT).

Un tarif très attractif, d’autant plus que les périodes d’engagement sont, au choix de 1 mois, 3 mois, 6 mois, ou 12 mois. Les frais d’installation du serveur dédié sont offerts et la livraison est effectuée en une heure. Enfin, dernier détail important, les quatre offres bénéficient d’une bande passante de 1Gb/s !

Voici le détail des quatre offres, pour couvrir parfaitement trois besoins différents : stockage en ligne, base de données et polyvalence.

Pour du stockage en ligne, l’offre C-Storage ou Starter Storage

Vous ne comptez pas lancer de machine virtuelle ou vous n’attendez pas de gros pics de trafic sur votre serveur ? Dans ce cas, le mieux est de se tourner vers les offres C-Storage ou Starter Storage. Ces deux offres ont l’avantage de bénéficier de deux disques durs de 2 To S-ATA en Raid, qu’il est possible de gérer à distance directement depuis votre système d’exploitation via une option gratuite.

La différence entre les deux offres se situe au niveau du processeur, l’offre C-Storage tourne en effet avec un Intel Core i3 (2 Cores / 4 Threads) cadencé à 3,10Ghz et l’offre Starter Storage avec un Intel Celeron G3900 (2 Cores / 2 Threads) cadencé à 2,8 Ghz.

Pour héberger une base de données réactive, l’offre C-Memory

Si vous avez besoin d’avoir accès à une base de données réactive (pour se loger dans la mémoire vive), d’un serveur de cache ou que vous avez besoin d’un serveur de jeu pour vos parties de Minecraft, l’offre C-Memory est la plus adaptée. Principal point fort de cette offre, les 24 Go de mémoire vive en DDR3, associé à un Intel Core i5 (4 coeurs / 4 threads) cadencé à 3,10 Ghz. Pas d’espace de stockage en Raid ici, mais le serveur bénéficie tout de même de 1 To d’espace S-ATA.

Pour héberger une application ou un site web, l’offre C-Core

À mi-chemin entre les trois premières offres, l’offre C-Core est la plus équilibrée et donc la plus polyvalente. C’est l’offre idéale pour héberger un site web réactif ou une application. L’offre C-Core dispose d’un processeur puissant, un Intel Core i7 (4 coeurs / 8 threads) cadencé 3,40 Ghz, de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 2 × 500 Go S-ATA en Raid (via une option gratuite).

L’offre du Black Friday d’IKOULA en résumé

Ces offres sur les serveurs dédiés à l’occasion du Black Friday commencent dès aujourd’hui sur la page Serveur Dédié d’IKOULA et se termineront lundi 26 novembre prochain.