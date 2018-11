Si vous avez besoin d'augmenter l'espace de stockage interne de votre ordinateur portable, nous vous recommandons le SSD 480 Go de Kingston, puisqu'il est à 69,99 euros (-50 %) chez Rue du Commerce en ce moment.

Le manque de place peut devenir un véritable fléau pour les utilisateurs. Heureusement, il est encore possible de changer l’espace de stockage interne sur la plupart des machines portables. Et quoi de mieux que d’opter pour un SSD de grande capacité ? Si l’opération vous tente, le SSD Kingston de 480 Go est en ce moment à 69,99 euros chez Rue du Commerce au lieu des 138,99 euros habituels (-50 %). De quoi réaliser de grosses économies.

Le SSD de Kingston donnera un coup de fouet à votre machine, surtout si elle est équipée d’un disque dur. La mémoire flash est bien plus rapide et permettra à votre ordinateur de démarrer sous Windows en moins de 30 secondes chrono. Ce qui rend l’usage de la machine au quotidien bien plus agréable.

Ce SSD profite d’une interface en SATA III (il est cadencé à 6 Gb/s) et peut atteindre un débit de lecture et d’écriture de 550 Mo/s. Pas de panique si vous disposez d’un port SATA I ou II : le SSD sera bridé, mais fonctionnera tout de même avec.

Son installation est relativement facile et en cas de soucis, vous profiterez de 2 ans de garanties avec Rue du Commerce.

Pourquoi nous vous recommandons ce SSD ?

Parfait pour agrandir sa mémoire interne à petit prix,

Un SSD qui peut donner un coup de fouet à votre machine vieillissante,

Facile à installer.

Retrouvez le SSD interne Kingston de 480 Go à 69,99 euros chez Rue du Commerce.