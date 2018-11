Sony envisage de lancer une manette PlayStation qui se distinguerait par l'inclusion d'un écran tactile.

Sony est reconnu pour ses manettes sobres et efficaces. Si on s’attarde sur l’évolution ergonomique des DualShock depuis la toute première génération, on ne peut pas dire que la firme japonaise a pris beaucoup de risques — contrairement à Microsoft qui a dû se réinventer. Mais la donne pourrait changer à en croire une mise à jour de brevet datant d’octobre et aperçu par un membre de Reddit le 11 novembre 2018. Où l’on découvre qu’un futur pad pourrait intégrer un écran tactile.

À quoi servirait un tel ajout sur une manette ? Il suffit de regarder certaines fonctionnalités offertes par le GamePad de la Wii U pour se faire une idée. Mais l’écran serait beaucoup plus petit si Sony souhaitait conserver des mensurations convenables et le confort qui va avec.

L’évolution du Touchpad

On imagine très bien cet écran tactile prendre la place du Touchpad des DualShock 4, surface tactile à peine utilisée par les développeurs malgré quelques expériences. La taille serait limitée, mais suffisante pour afficher certains raccourcis, la carte du jeu ou encore le statut du personnage.

En revanche, ces bénéfices risquent de s’accompagner de quelques défauts :

Une autonomie faible (à cause de l’alimentation de l’écran) ;

Un tarif élevé (aujourd’hui, une DualShock 4 coûte dans les 60 euros).

À ces deux craintes légitimes s’ajoute l’interrogation du côté des studios : intégreront-ils cette spécificité dans leurs productions ? Après tout, ils ne sont pas beaucoup à solliciter le Touchpad, le haut-parleur ou encore le gyroscope de la DualShock 4. Généralement, ces fonctionnalités sont malheureusement réservées aux exclusivités.

