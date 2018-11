Absente du Galaxy S9, l'encoche fera son apparition sur les futurs smartphones de Samsung. Le constructeur sud-coréen a présenté les différentes façons de l'intégrer.

En présentant en début d’année le Galaxy S9, Samsung a choisi de ne pas suivre la tendance de l’industrie du smartphone avec l’ajout d’une encoche sur l’écran. Le constructeur coréen a opté pour la sobriété, avec un affichage occupant presque la totalité de la façade avant. Seule particularité notable sur le design, les bords de l’écran sont arrondis, comme le Galaxy Note 8.

Cette époque est en train de vivre ses derniers instants. Après avoir feint d’ignorer la mode de l’encoche sur l’écran, le fabricant asiatique (qui avait déjà laissé apparaître son intérêt pour cette découpe particulière de l’écran dans un brevet) s’apprête à s’y plier. Et de toute évidence, Samsung entend se lancer dans l’encoche à fond. En effet, ce n’est pas qu’une mais trois encoches qui sont envisagées.

Trois approches différentes

Celles-ci ont été présentées au cours d’une conférence, dont The Verge s’est fait l’écho. La première encoche, nommée Infinity-U, ressemble à celle de l’Essential Phone : une entaille étroite en forme de U autour de l’appareil photo (et du dispositif de reconnaissance faciale pour déverrouiller le mobile). La deuxième, Infinity-V, est plus anguleuse, avec des arêtes et des sommets, au lieu d’un design ovale.

La troisième encoche n’en est pas vraiment une : appelée Infinity-O, elle consiste en un cercle se trouvant dans l’écran, en haut à gauche du smartphone. Elle ne se trouve donc pas vraiment au bord du mobile, mais légèrement décalée. Son aspect a le mérite d’être original. Reste à savoir si l’Infinity-O arrivera à convaincre, car l’impression qu’elle laisse est de rompre l’harmonie générale de l’affichage.

Quant à New Infinity, cette dénomination semble ne concerner que les smartphones qui n’ont aucune encoche, avec a priori un affichage bord à bord. Où se logerait alors l’outil de reconnaissance faciale ainsi que l’appareil photo ? Peut-être dans un emplacement qui serait rétractable, à l’image de ce que propose Xiaomi avec le Mi Mix 3 : le téléphone n’a aucune encoche, grâce à un système de glissière.