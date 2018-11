Les sports électroniques n'ont jamais été aussi en vogue qu'aujourd'hui. Et pour ne pas être mis de côté, il faut se former. Udemy propose des cours à prix cassés pour celles et ceux qui veulent toucher du doigt l'univers de l'esport.

En Europe aussi, les joueurs professionnels deviennent de véritables célébrités. À l’ère de Twitch et des grands tournois retransmis en direct, il n’est pas rare de connaître le nom et le visage des stars de l’e-sport. Une notoriété qui peut faire naître des aspirations chez certains gamers. Pour vous aider dans votre quête de professionnalisation, Udemy propose de nombreux cours dédiés à ce sujet. Ces cours sont proposés dans des vidéos en anglais, avec des sous-titres anglais et français disponibles.

Durant la période du Black Friday, Udemy va proposer ses cours à prix cassés. Du 14 au 27 novembre, tous les cours passent à 9,99 euros seulement. L’occasion rêvée pour essayer ce service de cours en ligne à moindre prix.

Fortnite Améliorez-vous sur Fortnite

Cela fait maintenant plus d’un an que Fortnite remporte un succès phénoménal. La communauté ne cesse de croître, ainsi que le nombre de spectateurs sur Twitch. Ce jeu est une porte d’entrée idéale pour celles et ceux qui veulent percer dans le monde de l’esport.

Ce cours vous propose d’acquérir aussi bien des notions de stratégies solo et en équipe que des conseils sur l’optimisation de vos loots et constructions. Le cours vous proposera également de visionner et analyser des parties afin d’en faire ressortir les bonnes et les mauvaises actions.

League of Legends Progressez sur League of Legends

League of Legends (LoL) est le mastodonte de l’esport. Les grandes compétitions remplissent encore des stades entiers, alors que le jeu vient de fêter ses 9 ans. Dans les parties compétitives, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent et essayent de détruire le Nexus (la base) adverse.

Ce cours est présenté par NicoThePico, célèbre coach esport, notamment passé par l’écurie Fnatic. Vous y apprendrez les différents rôles à tenir, les mécaniques de jeu, mais aussi l’importance du suivi de la meta. Enfin, la psychologie du jeu vous sera enseignée afin de ne pas craquer à la moindre déconvenue.

Counter-Strike: GO Devenez intouchable sur Counter-Strike : Global Offensive

Sur le devant de la scène depuis 2000, la dernière version de Counter-Strike propose de nouveaux graphismes, mais avec un gameplay quasi inchangé. C’est le jeu de tir le plus emblématique, où terroristes et antiterroristes s’affrontent en cinq contre cinq.

Destiné aux personnes ayant déjà joué à CS:GO, ce cours vidéo à l’ambition d’améliorer votre compétitivité. Il est présenté par le joueur n0thing, considéré comme l’un des joueurs les plus titrés sur Counter-Strike. Au programme : contrôle du recul des armes, gestion des grenades, positionnement, etc. La psychologie est aussi à l’honneur, avec la gestion du stress, de la progression, mais aussi de la stratégie de jeu.