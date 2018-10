Si vous n'avez toujours pas de console de salon et que la Xbox One X vous fait de l’œil, elle est en ce moment chez Cdiscount à 479 euros avec 3 grands jeux du moment : Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, et Call of Duty : Black Ops IIII. La belle affaire !

Red Dead Redemption 2 déchaîne les passions chez les joueurs sans doute impatients de parcourir de nouveau les plaines américaines de la fin du XIXe siècle à cheval. On comprend parfaitement l’engouement, au-delà du simple fait que ce soit un jeu Rockstar, car le premier opus est sorti il y a maintenant 8 ans. Rien que ça !

Uniquement disponible sur console de salon (Xbox One et PS4), il se trouve que plusieurs faux packs (Sony a l’exclusivité des packs officiels) pullulent en ce moment sur internet et que l’un des plus intéressants se trouve sur Cdiscount. Affiché à 479 euros, il comprend une Xbox One X, Red Dead Redemption 2 donc, mais aussi la simulation arcade Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 et le dernier Call of Duty : Black Ops IIII qui embarque même un mode Battle Royale.

De base, la console nue se trouve entre 399,99 et 499,99 euros, et les jeux compris dans le pack valent au moins 60 euros pièce (pour un total de 240 euros environ). Voilà pourquoi cette offre est intéressante !

La Xbox One X est la console la plus puissante du marché actuellement. C’est d’ailleurs elle qu’il faut choisir pour jouer dans les meilleures conditions à Red Dead Redemption 2, soit en 4K native avec un framerate à 30 FPS constant (voir notre article à ce sujet). La console a aussi l’avantage de posséder un lecteur Blu-Ray UHD, ce que n’a pas sa principale concurrente, la PS4 Pro. La console de Microsoft est aussi compatible HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et Alexa.

Elle est plus puissante que la PS4 Pro

RDR2 et d’autres excellents jeux à un prix sacrifié

La Xbox One X possède un lecteur Blu-Ray UHD

Retrouvez la Xbox One X avec Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4 et Call of Duty : Black Ops IIII à 479 euros sur Cdiscount.

