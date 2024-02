[Deal du jour] Free vient d’annoncer sa nouvelle Freebox, avec quelques innovations, de meilleurs débits ou encore des services de streaming compris dans l’offre. Mais tout ça a un prix et vous coûtera 10 euros de plus que la Freebox Delta, soit 49,99 € par mois pour l’offre Ultra Essentiel, et 59,99 € par mois pour l’offre Ultra. Heureusement, voici des alternatives moins chères pour bénéficier de la fibre.

Les meilleures offres fibre du moment

Avant de lire notre sélection, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures offres fibre pour voir de ce que proposent les différents opérateurs. Voici certaines offres fibre actuelles qui valent le coup :

L’offre Freebox Ultra propose deux abonnements : l’un avec les services de streaming Prime Video, Netflix, Disney+ et Canal+, sans surcoût, l’autre sans ces services. Toutefois, ce sont les formules les moins chères, c’est-à-dire avec des publicités, qui sont proposées pour ces plateformes de SVOD. Pour profiter de Disney+ ou Netflix dans les meilleures conditions, il faudra débourser bien plus que les 59,99 € par mois annoncé par Xavier Niel, et plus autour de 80 € par mois.

La Boîte Sosh à partir de 20,99 € par mois

L’offre Boîte Sosh avec la fibre est proposée au prix de 20,99 € par mois pendant six mois sans engagement, puis 30,99 € par mois. Elle vous donne accès à une connexion très haut débit sur le réseau Orange, jusqu’à 300 Mbits/s en téléchargement et envoi. Ce ne sont pas les débits les plus rapides du marché, surtout comparé aux débits de 8 Gbit/s de la Freebox Ultra. C’est cependant suffisant pour profiter d’une bonne connexion à moindre coût. La Livebox 5 accompagne l’abonnement, avec un Wi-Fi intelligent et en théorie plus stable.

Pour 5 € de plus par mois et sur demande, vous pourrez profiter d’un décodeur 4K HD et HD+ pour regarder du contenu sur les plateformes de SVOD. Avec divers abonnements à des services de SVOD, comme Disney+ ou Netflix Standard, le tout sans publicités, l’abonnement vous reviendra à environ 50 € par mois.

Vous disposerez d’une ligne de téléphone fixe avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à l’international. Pour les appels illimités vers les mobiles, il vous faudra malheureusement débourser 5 € supplémentaires par mois.

La RED Box 7 à partir de 25,99 €, avec un mois offert

L’abonnement fibre de RED avec la SFR box 7 et le Wi-Fi 5, est proposé au prix de 25,99 € par mois, sans engagement, pendant les 6 premiers mois. Passé six mois, l’abonnement passe au prix de 29,99 € par mois, mais vous pourrez résilier. Un mois d’abonnement est en ce moment offert.

La fibre de RED offre des débits jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et envoi. Notez que pour 7 € de plus par mois, vous pouvez profiter du Wi-Fi 6 avec des débits jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Le décodeur Connect TV 4K transforme votre téléviseur en Smart TV, et vous coutera 3 € de plus par mois.

Enfin, une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays est disponible à l’ouverture de la ligne.

La Série Spéciale Bbox à partir de 29,99 € par mois

La fibre Série Spéciale avec la Bbox fit de Bouygues est au prix de 29,99 € par mois, sans engagement pour les clients B&You. L’offre Série Spéciale propose des débits jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, et s’accompagne du WiFi 6 et du décodeur TV Bbox 4K HDR. Un tarif intéressant si vous souhaitez disposer d’une box TV et de services de SVOD.

Une ligne fixe est bien sûr comprise, avec les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Notez enfin que Bouygues propose de nombreux packs avec son abonnement, ainsi que des remises intéressantes sur des Smart TV.

