Cabasse a dévoilé sa Pearl, une enceinte connectée très chère et aussi belle que puissante.

« Une puissance sonore équivalente à celle d’une Formule 1 (118 dB) » peut-on lire dans un communiqué de presse publié par Cabasse le 19 octobre 2018. L’entreprise française, spécialiste de l’acoustique, y présente The Pearl, une enceinte connectée qui ne fait pas dans la demi-mesure. Attendue pour début novembre, elle coûtera 2 790 euros, soit plus chère que certains produits Devialet et plus cher qu’une paire de HomePod.

The Pearl, qui a nécessité trois ans de R&D, se définit comme « une enceinte connectée active Haute Définition ». Elle prend la forme d’une très jolie sphère noire métallique ou blanche nacrée, un choix autant esthétique qu’acoustique car assurant une « meilleure cohérence spatiale ». Les intéressés les plus riches pourront en associer deux pour une installation stéréo.

Google Assistant en attendant Alexa

Haut-parleur triaxial, une prouesse compte tenu des mensurations (un peu plus de 30 centimètres de diamètre), cette Pearl a été conçue pour associer puissance et fidélité. Capable de se connecter en Bluetooth et en Wi-Fi, équipée de ports optique et analogique, elle peut lire une palanquée de fichiers audio (MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC), qu’ils proviennent d’un support physique ou d’une plateforme de streaming.

Pour les fonctionnalités liées à la domotique, Cabasse fait d’abord confiance à Google Assistant. Mais l’assistant vocal d’Amazon, prénommé Alexa, arrivera plus tard. On se demande d’ailleurs comment les deux intelligences artificielles vont pouvoir cohabiter.

Comme le HomePod d’Apple, la Pearl intègre une technologie de calibration automatique. Une caractéristique qui promet la meilleure restitution possible en fonction de l’endroit où se situera l’enceinte.

Si le luxueux objet pourra être piloté à la voix ou via une application mobile, une télécommande « aux finitions raffinées et au design épuré et ergonomique » sera fournie dans la boîte. C’est assez rare pour être souligné.

Crédit photo de la une : Cabasse Signaler une erreur dans le texte