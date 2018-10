Sosh propose l'iPhone XR en précommande à 789 euros au lieu de 859 euros avec le code promo SOSH40 pour les clients de la branche sans engagement de Orange ou pour tout nouveau forfait souscrit.

Le bon plan

Annoncé en même temps que l’iPhone XS, l’iPhone XR est l’entrée de gamme de la cuvée 2018 d’Apple. Proposant une solution plus accessible (et colorée) que son grand frère, c’est une solution idéale en 2018 pour avoir un smartphone performant et avec une durée de vie conséquente.

Disponible en précommande depuis aujourd’hui (pour une livraison le vendredi 26 octobre), il s’affiche à 789 euros chez Sosh pour les clients de l’opérateur ou pour toute nouvelle souscription à un forfait sans engagement avec le code promo SOSH40 jusqu’au 8 novembre 2018.

L’iPhone XR reprend les innovations introduites par l’iPhone X l’année dernière, comme Face ID ou un écran borderless avec encoche avec quelques concessions qui lui permettent de s’afficher à un prix plus accessible (l’écran LCD et non pas OLED, par exemple).

Il est équipé du dernier SoC d’Apple, le A12 Bionic, gravé en 7 nm et optimisé pour la réalité augmentée offerte par ARKit et pour le machine-learning qui lui permet de réaliser des traitements photographiques avancés. On retrouve également un capteur dorsal de 12 mégapixels qui offre des fonctionnalités intéressantes, comme un contrôle de la profondeur permettant d’ajuster la profondeur de champ après une prise de vue.

Si vous n’êtes pas client Sosh, l’opérateur propose plusieurs forfaits sans engagement pour compléter votre achat. Les plus intéressants sont les forfaits 20 Go et 50 Go à 19,99 euros et 24,99 qui offrent, en plus des appels/SMS/MMS illimités en France et en Europe, une enveloppe conséquente de données utilisables également en France et en Europe.

L’opérateur offre également plusieurs fonctionnalités avancées et compatibles avec l’iPhone XR, comme la VoLTE (Appels 4G) et la VoWiFi (Appels Wifi). Bien entendu, il offre la possibilité de conserver votre numéro de téléphone en indiquant le code RIO (disponible en appelant le 3179 avec la ligne concernée) lors de votre souscription.

L’iPhone XR est disponible chez Sosh à 789 euros avec le code promo SOSH40 en combinaison avec un forfait sans engagement ou pour les clients de l’opérateur. Il est disponible en 6 coloris (noir, blanc, bleu, rouge, jaune et corail) et avec plusieurs options de stockage (64 Go à 789 euros, 128 Go à 849 euros et 256 Go à 959 euros).