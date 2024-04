Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sosh, l’opérateur low-cost d’Orange, propose un nouveau forfait mobile avec une toute petite quantité de data pour moins de 7 € par mois. Pratique si vous ne vous voulez pas d’une grosse enveloppe et n’utilisez pas souvent votre smartphone.

C’est quoi, ce forfait de Sosh ?

Sosh propose un forfait 4G et 4G+ sans engagement avec 10 Go de data au prix de 6,99 € par mois. Cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux clients. Notez que la carte SIM coûte 10 euros.

Que propose Sosh avec ce forfait ?

Ce nouveau forfait proposé par Sosh met à votre disposition une petite enveloppe de 10 Go de données en 4G et 4G+. Une quantité de data suffisante si vous êtes principalement connecté à un réseau Wi-Fi quand vous utilisez votre smartphone. Si vous déplacez le plafond, le débit sera réduit, mais vous aurez la possibilité de recharger votre forfait de quelques Go, via l’application MySosh.

Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Notez que malgré la petite taille de ce forfait, 10 Go d’Internet mobile depuis l’Europe sont disponibles. Une quantité suffisante pour utiliser son smartphone lorsque vous êtes à l’étranger, le temps de trouver votre chemin sur Google Maps.

Sosh propose bien sûr d’autres forfaits, avec une plus grande quantité de data // Source : Sosh

Est-ce que ce forfait de Sosh vaut le coup ?

C’est une très bonne affaire si vous recherchez un petit forfait. Le réseau mobile d’Orange est de plus l’un des meilleurs réseaux 4G en France, et couvre plus de 99 % du territoire français.

Vous pouvez vous abonner à ce forfait de Sosh simplement et en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

