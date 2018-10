On en rêvait, Snapchat l'a fait. Il existe désormais des filtres qui fonctionnent sur nos amis à quatre pattes.

Qui n’a jamais essayé d’appliquer un filtre Snapchat à son chat, avant de se rendre compte – non sans frustration – que cela ne fonctionnait pas ? Le réseau social s’est enfin décidé à résoudre ce problème majeur. Vendredi 12 octobre, il a dévoilé dans une vidéo YouTube une série de filtres spécialement pensés pour les petits félins.

Ces filtres s’appellent les « cat lenses ». Ils permettent de transformer son chat en licorne, de lui mettre du pain de mie autour du visage, ou encore de lui ajouter des lunettes de « thug » [voyou].

On peut prendre son chat seul en photo, mais aussi se prendre en selfie avec lui. On obtient des résultats plutôt mignons, voyez plutôt :

snap//chat made a filter for cats this is not a drill pic.twitter.com/bZEvYJl81r

— ✨Mx. Mistoffelees✨ (@GreenBloodKitty) October 14, 2018