Des fuites indiquent que les deux nouveaux appareils de Microsoft ne possèderont pas de port USB-C, pourtant présents sur les modèles Book 2 et GO.

À la veille de la conférence de presse Microsoft, le site allemand WinFuture a publié des photos de le Surface Pro 6 et du Surface Laptop 2 qui devrait certainement y être annoncés. Et surprise, les deux modèles n’auraient pas de prise USB-C.

Microsoft réunit la presse le 2 octobre 2018, pour communiquer autour de ses nouveautés. Parmi celles-ci, le Surface Pro 6 (la dernière version de la gamme est sortie fin 2017) et le Surface Laptop 2 (qui fera suite au modèle sorti en juin 2017) de sont très attendus. Mais comme leurs prédécesseurs, les nouveaux modèles n’offriraient toujours pas de port USB-C. Ils garderaient néanmoins une prise USB 3.0 plein format et une sortie vidéo miniDP. Si cette rumeur s’avérait vrai, elle surprendrait puisque les deux derniers modèles de Microsoft, le Surface Book 2 et la tablette Surface GO, version low-cost de la Pro, sortie il y a à peine 3 mois, sont équipés avec ce type de connecteur. On s’attendait forcément à ce que les deux modèles phares de la gammes le soit aussi.

Un rafraîchissement de la gamme attendu

Le Surface Laptop 2 posséderait 8 Go de RAM — deux fois plus que son grand frère –, un processeur Intel Core i5 et 128 Go de stockage SSD. Le Surface Pro 6 quant à lui viendrait avec 4 Go de RAM et un processeur Intel Core m3. D’autres fuites laissent entendre que le Surface Laptop 2 pourrait avoir une variante noir à l’habituel gris métallisé des appareils Surface. Enfin, certains attendent une plus hypothétique annonce d’un Surface Studio 2. Les stocks du modèle original, annoncé il y a deux ans déjà, sont épuisés.

Rendez-vous demain à 22 heures, heure française pour en avoir la confirmation.