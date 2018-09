Microsoft a officialisé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité particulièrement attendue par les joueurs Xbox One : la compatibilité clavier/souris.

Gros ouf de soulagement : la compatibilité clavier/souris, promise depuis des lustres par Microsoft, arrive sur Xbox One. À l’occasion d’un billet publié le 25 septembre 2018 sur son site officiel, la firme de Redmond a officialisé deux choses : l’arrivée prochaine de la fonctionnalité (d’ici quelques semaines pour les membres du programme Insider) et un partenariat avec Razer.

Le rapprochement avec l’accessoiriste spécialisé G4m1ng ne veut en aucun cas dire que seuls les périphériques de la marque fonctionneront sur la console. Comme l’explique Jason Ronald, directeur du département Program Management, la plupart des souris et claviers filaires ou sans-fil sera acceptée.

🚨WAITING FOR SOMETHING EPIC ? Be sure to tune in to the November edition of #InsideXbox to find out what's on the horizon. #Xbox #Razer ⌨️🖱 pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R — R Λ Z Ξ R (@Razer) September 25, 2018

Quels jeux sont concernés ?

Une fois que le combo clavier/souris se posera comme une alternative à la manette classique, il incombera aux développeurs de choisir si, oui ou non, ils souhaitent l’inclure dans leurs jeux. « La compatibilité clavier et souris n’est pas activée par défaut. Chaque studio connait ses jeux mieux que quiconque et nous les soutenons dans leur volonté de créer la meilleure expérience », explique Microsoft. En bref, la balle est dans le camp des créateurs, qui disposeront désormais d’un nouvel outil pour proposer toujours plus aux joueurs.

Concernant le deal avec Razer, dont on en saura plus le 10 novembre prochain grâce à un nouvel épisode de l’émission Inside Xbox, on peut penser qu’il se matérialisera par une gamme spécifiquement conçue pour la Xbox One. Aujourd’hui, quand on se rend sur la boutique en ligne officielle, on peut déjà trouver la trace de produits d’obédience Xbox. Dans un futur proche, des claviers et des souris viendront probablement rejoindre les sticks, manettes et autres casques.