[Deal du Jour] Pour votre ordinateur personnel ou pour le travail, Amazon propose une réduction sur le pack clavier compact/souris sans fil compatible Mac et PC. Ces accessoires de Logitech sont parfaits pour de la bureautique, et conviennent à la plupart des utilisations.

C’est quoi, cette promo sur ce clavier et cette souris de Logitech ?

Le pack Logitech Mini Clavier MX Keys + Souris Sans Fil MX Anywhere 3 est habituellement vendu autour de 155 €. Il est en ce moment proposé au prix de 129,99 €.

C’est quoi, ce mini clavier de Logitech ?

Logitech propose une version compacte de son clavier MX Keys. La conception et le design sont les mêmes, en dehors de l’absence de pavé numérique. Le plastique rigide et les finitions métallisées offrent une impression de robustesse appréciable. Six patins antidérapants maintiennent le clavier sur le bureau. Le MX Keys Mini mesure 29,6 cm de long pour 13,2 cm de large. Sa petite taille en fait un clavier relativement facile à transporter dans un sac. Il est légèrement surélevé, avec 6 mm d’épaisseur pour sa partie mince et 2 cm sur la partie surélevée, qui contient la batterie. Dommage cependant que l’inclinaison soit fixe, surtout que l’ergonomie est globalement excellente.

Les touches rétroéclairées sont agréables, grâce à des interrupteurs à ciseaux au très bon rebond. Ils permettent une frappe rapide et précise. Le clavier est de plus silencieux, une qualité non négligeable. Comptez 10 jours d’autonomie et presque 5 mois si le rétroéclairage est désactivé. Notez au passage qu’un capteur de présence allume et éteint l’éclairage des touches lorsque vous approchez vos mains. Le MX Keys Mini se recharge via un câble USB-C.

Le clavier MX Keys Mini est intelligemment rétroéclairé // Source : Logitech

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La MX Anywhere 3 est un petit modèle aux dimensions de 100,5 × 65 × 34,4 mm, et offre une bonne prise en main. Son poids plume de moins de 100 g lui confère une maniabilité remarquable, qui pourra déplaire à celles et ceux qui aiment sentir la souris dans leur main. Son design symétrique en fait une souris ambidextre, malgré la présence de boutons de tranche uniquement à gauche. Les boutons principaux sont bien placés et intégrés. Leur fermeté est appréciable et les clics sont bien marqués, mais manquent de discrétion. La molette peut passer d’un mode de défilement cranté à un mode de défilement libre.

La technologie MagSpeed, et son mode ultra-rapide, permet de faire défiler jusqu’à 1000 lignes en une seconde. La MX Anywhere 3 embarque un capteur 4000 DPI et peut s’utiliser sur n’importe quelle surface sans perdre en précision, ce qui s’avère utile pour travailler n’importe où. Elle se connecte via Bluetooth ou avec le dongle USB inclus, et peut se connecter jusqu’à trois périphériques simultanément. Enfin, Logitech promet 70 jours d’autonomie et une charge rapide permet de gagner plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes.

La souris MX Anywhere 3 offre une bonne prise en main // Source : Logitech

