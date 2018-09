Le marché de l'occasion se porte à merveille. Grâce à des entreprises reconditionnant des appareils électriques et électroniques, comme Back Market, il est désormais possible de s'équiper à bon prix.

C’est un fait, les produits Apple sont bien souvent assez chers comparés à la concurrence. Mais c’est grâce aux innovations, au design et au sentiment d’appartenance à une communauté que la marque à la pomme prospère. Surtout, Apple propose une multitude de produits, aussi bien dédiés à la mobilité qu’un usage domestique.

Sachez que pour les budgets restreints, il reste possible de s’équiper en produit Apple grâce au marché du reconditionné. C’est le cas du site Back Market, qui propose de nombreux produits remis à neuf. Différents états existent, allant de Stallone à Shiny, correspondant respectivement à des produits avec des impacts visibles ou bien comme neuf.

Aussi, parmi les iPhone proposés par Back Market, certains appartiennent à la catégorie « From Apple, with love ». Cela signifie qu’ils sont directement testés et certifiés par Apple. En cas de pépin, une protection Apple Care d’un an couvre ces téléphones. Vous pourrez donc vous rendre directement dans un Apple Store pour réclamer un examen ou une réparation.

Vous l’aurez compris, Back Market propose des produits Apple pouvant s’adapter à de nombreuses bourses. Retrouvez ci-dessous une sélection de produits Apple reconditionnés.

L'iPhone 7 L’iPhone 7 32 Go à partir de 330 euros

Sorti en 2016, cet iPhone fut le premier à proposer une certification IP67 ainsi qu’une stabilisation optique vidéo. Fidèle à la lignée des iPhone, cette septième version est dans la continuité de ce qui s’est fait précédemment chez Apple, aussi bien au niveau du design, des performances ou de la photo. C’est également un très bon appareil multimédia, avec deux haut-parleurs stéréo ainsi qu’une sortie casque puissante.

Proposé à 639 euros sur le site d’Apple, l’iPhone 7 est disponible à partir de 330 euros d’occasion sur Back Market. Les prix diffèrent selon l’état du téléphone et sa capacité de stockage.

Le MacBook Pro i5 13 pouces Le MacBook Pro i5 13″ à partir de 541 euros

Modèle phare des ordinateurs portables d’Apple, le MacBook Pro est un outil de travail très répandu. Que ce soit pour de la bureautique ou du graphisme, ces MacBook Pro sont des appareils prisés. Ils arborent ce fameux châssis unibody en aluminium, offrant solidité et élégance.

Généralement proposé à plus de 1 000 euros sur le site d’Apple, ce MacBook Pro 13″ est disponible à partir de 561 euros. Selon les configurations et l’année de sortie, les prix changent. Retrouvez l’ensemble de la gamme MacBook Pro d’occasion sur Back Market.

L'iPad Mini 4 L’iPad Mini 4 à partir de 299 euros

Compact mais pas ridicule, cet iPad Mini est une bonne alternative pour celles et ceux qui recherchent une bonne expérience multimédia avec un écran de moins de 8 pouces. Avec sa petite taille et son écran Retina, profitez de contenus vidéo en toutes circonstances.

L’iPad Mini 4 est disponible à partir de 299 euros sur Back Market, contre 429 euros sur le site d’Apple. Vous pouvez le retrouver dans toutes ses configurations : Wi-Fi ou 4G, de 16 à 128 Go ainsi que dans toutes ses couleurs.

L'iPad Pro L’iPad Pro à partir de 447 euros

Version haut de gamme de la tablette d’Apple, l’iPad Pro est un appareil polyvalent et efficace, destiné aux professionnels mais pas seulement. Compatible avec l’Apple Pencil, cette tablette est souvent présentée comme un bel outil de travail pour les graphistes et designers.

Si vous souhaitez vous procurer l’iPad Pro, sachez que les prix démarrent dès 447 euros sur Back Market. Sur le site officiel, les prix démarrent à 739 euros. Différentes versions sont disponibles : 9,7″, 10,5″ ou 12,9″, 4G ou Wi-Fi.