Google présentera sa prochaine génération de produit le 9 octobre 2018.

Google a envoyé ce 6 septembre les invitations à la presse américaine pour la prochaine présentation de ses produits : elle aura lieu le 9 octobre et aura lieu à New York. La multinationale n’a pas précisé à quoi cette invitation correspondait… Mais au vu de toutes les récentes fuites, il semble évident que Google présentera son prochain smartphone, le Pixel 3 et sa version XL.

On pensait jusqu’ici que Google respecterait son calendrier historique et maintiendrait la date du 4 octobre, c’est finalement 5 jours plus tard que la présentation annuelle aura lieu.

Moi, je pensais que @Google allait rester fidèle à sa date du 4 octobre pour ses conférence. Raté ! Ce sera le 9 octobre pour découvrir les nouveaux #Pixel3 et tutti quanti. #madebygoogle pic.twitter.com/76oDvmA5t0 — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) September 7, 2018

De nombreuses fuites du Pixel 3 et Pixel 3 XL

On aura rarement vu autant de leaks autour d’un smartphone : le plus récent date du 3 septembre, alors qu’un chauffeur de VTC Lyft a retrouvé ce qui ressemble à un Pixel 3 XL sur… le siège arrière de sa voiture. Quelques semaines plus tôt, on apprenait qu’il pourrait sûrement être décliné en plusieurs couleurs, dont le blanc.

On notera notamment que le Pixel 3 et sa version XL auront probablement une encoche. On parle aussi aussi d’une capacité de recharge sans fil et des écouteurs Pixel Buds.

Jusqu’ici, Google n’a jamais lancé ses smartphones en France. Cette année sera-t-elle similaire ?