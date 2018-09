Après Facebook et Instagram, le réseau social à l'oiseau bleu aimerait aussi qu'une petite pastille verte s'affiche lorsque vous êtes « en ligne ». Ou comment la dictature de l'instantanéité continue de gagner du terrain.

Twitter teste l’intégration à sa plateforme de la petite pastille verte qui correspond à un statut « en ligne », a repéré Endgadget le 1er septembre 2018. C’est Sara Haider, chef de produit chez Twitter, qui a publié des captures d’écran de ces tests sur la plateforme la veille, notamment pour obtenir des retours des internautes.

hey Twitter. we've been playing with some rough features to make it feel more conversational here. presence and reply threading. still early and iterating on these ideas. thoughts ? pic.twitter.com/3U3NvpHWPy

— Sara Haider (@pandemona) August 31, 2018