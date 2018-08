Dell ouvre l'IFA 2018 de Berlin en mettant à jour ses Inspiron 7000, des ordinateurs portables qui ont désormais moins à envier aux XPS.

Chez Dell, la gamme d’ordinateurs est conçue pour s’adresser à un maximum de monde, que l’on achète un produit pour travailler ou jouer. Du côté de la productivité, il fallait jusqu’à maintenant se tourner vers les spécimens d’obédience XPS pour avoir le top du top. Cette année, les plus exigeants y réfléchiront à deux fois et opteront plus volontiers pour un Inspiron 7000.

À l’occasion de l’IFA 2018 de Berlin, Dell dévoile les changements apportés à ses laptops. Ils s’affirment comme de belles alternatives aux XPS, dont ils empruntent certaines caractéristiques avec des tarifs à partir de 800 euros.

Dell a été très inspiré

Déclinés en version 13, 15 et 17 pouces et proposés en version 2-en-1, les Inspiron 7000 troquent le plastique d’antan par une coque en aluminium plus robuste et, surtout, plus premium. Le design est parachevé par un écran aux bords affinés — sachant que les ingénieurs sont quand même parvenus à caser une webcam en haut de la dalle. On notera qu’il est possible de craquer pour l’option UHD sur les modèles 13 et 15 pouces si le Full HD ne suffit pas. Autre bonne nouvelle : le clavier est rétroéclairé et résiste aux éclaboussures.

Dans les entrailles, on retrouve diverses configurations s’articulant autour d’un point commun plutôt appréciable : le processeur sera un Intel de huitième génération (i5 ou i7), épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM. Dell a en outre pensé au port USB-C capable d’alimenter/recharger l’ordinateur et de transmettre un flux vidéo. Pour terminer sur ces Inspiron 7000, nos confrères de The Verge évoquent l’intégration de l’assistant vocal Alexa dans leur article publié le 29 août 2018. Un argument de plus.