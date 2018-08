Misant sur la performance, Infiniti a dévoilé un concept de speedster électrique qui, il faut l'avouer, n'est pas très joli.

Infiniti, branche premium de Nissan assez peu répandue en France, a profité du concours de Pebble Beach pour dévoiler le Prototype 10, un speedster 100 % électrique qui permet à la marque d’affirmer ses ambitions sur le segment. Ainsi, à partir de 2021, tous les nouveaux modèles seront électrifiés.

En revanche, on ne devrait pas voir ce Prototype 10 sur nos routes. Et, de toute façon, on n’est pas certain d’avoir envie de le voir, au regard de ce design trop travaillé pour se fondre dans le décor. S’il est conçu pour rappeler les premiers speedsters californiens, des voitures misant sur la vitesse, il tient à s’inscrire dans la mobilité future.

Centré sur le conducteur et la performance

Comme la PB18 e-tron de chez Audi, le Prototype 10 assoit sa philosophie sur le plaisir de conduite. De toute façon, son habitacle ouvert ne peut accueillir aucun passager, à l’instar des monoplaces peuplant certains sports mécaniques (exemple : Formule 1).

Pour Infiniti, le constructeur affirme mettre l’accent sur la performance, bien qu’aucune caractéristique technique précise n’ait été partagée. C’est un parti pris osé, étant donné qu’une motorisation électrique, si elle fournit une accélération conséquente au démarrage, peut vite afficher ses limites à vitesse élevée et sur la durée (surchauffe de la batterie).

« Le Prototype 10 est le lien entre ce qu’est Infiniti aujourd’hui et là où nous allons. Pour nous, l’électrification signifie la performance — nos voitures seront puissantes, efficientes et très agréables à conduire, le Prototype 10 est une représentation physique de notre futur électrifié », souligne Karim Habib, en charge du design extérieur, dans le communiqué de presse publié le 23 août 2018.

Une chose est sûre : la silhouette du Prototype 10 ne laissera personne indifférent avec ces lignes épurées qui rencontrent un travail géométrique assez poussé. De toute évidence, les ingénieurs se sont cassés la tête pour donner naissance à une forme générale aérodynamique. Ils ont misé sur un héritage du passé pour faire un bond dans le futur. Infiniti compte partir de là, afin de développer des plateformes modulables pour ses véhicules de série, en l’occurence des berlines, des sportives et des SUV.