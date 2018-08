Vous êtes à la recherche d'une bonne affaire ? La souris SteelSeries Rival 110 passe à 27,98 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon.

Avoir un matériel de qualité est une nécessité quand on veut avoir une expérience gaming enrichissante, encore plus si l’on veut jouer à des jeux au niveau de la compétition. Si cette volonté est bien inscrite chez un bon nombre de joueurs, le budget ne permet malheureusement pas toujours de bien s’équiper.

Dès aujourd’hui, la souris pour les « hyperjoueurs » SteelSeries Rival 110 passe à 27,98 euros sur Amazon au lieu de 39,99 euros habituellement. SteelSeries est réputé pour son matériel, d’une grande précision associée à un grand confort, adoptée par un certain nombre de joueuses et de joueurs professionnels et semi pro.

La SteelSeries Rival 110 est équipée d’un capteur optique TrueMove1 qui est capable de supporter des accélérations jusqu’à 30g et qui permet d’atteindre une sensibilité maximale de 7 200 ppp (personne n’utilise une sensibilité aussi importante, mais c’est un bon indicateur de qualité de capteur).

Elle dispose de deux boutons sur son côté gauche et un bouton en dessous de la molette de la souris qui sont entièrement configurables via le logiciel SteelSeries Engine et sauvegardable dans la mémoire embarquée de la souris. Enfin, elle propose un éclairage RGB sur son logo et sa molette, également configurable.

Pourquoi nous vous recommandons cette souris ?

Bonne prise en main

Design simple, efficace

Mémoire intégrée pour sauvegarder ses paramètres

La SteelSeries Rival 110 est proposé aujourd’hui à 27,98 euros sur Amazon à l’occasion d’une vente flash.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.