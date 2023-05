[Deal du Jour] Rue de Commerce propose une réduction sur le pack d’accessoires gaming de la marque Corsair. Cet ensemble comprend un clavier, une souris et un tapis de souris. Un pack idéal pour changer son matériel facilement.

C’est quoi, la promotion sur ce pack gaming ?

Le pack Corsair comprend le clavier mécanique K63 Red, la souris filaire Sabre Pro Champion Series, et le tapis de souris+ MM800 RGB Polaris. Cet ensemble est généralement vendu autour de 150 €. Il est en ce moment au prix de 109,90 €. Notez que la livraison est au prix de 3,99 €.

C’est quoi, le clavier filaire dans ce pack ?

Le clavier K63 Red de Corsair est un clavier en plastique noir granuleux, de bonne conception. Comme il est dépourvu de pavé numérique, sa taille est petite et compacte, et il trouvera aisément une place sur votre bureau. Son design classique et carré n’est pas forcément des plus beaux, mais ses bonnes finitions et son excellente stabilité en font un accessoire fiable. Bien que sa forme reste sobre, les touches pourvues de LED rouges lui donnent un style gaming, toutefois assez nuancé. Vous pouvez activer le rétroéclairage sur l’ensemble des touches, ou sur celles de votre choix, ce qui est bien vu de la part de Corsair.

Les commutateurs Cherry MX Red sont souples et offrent une frappe rapide et agréable. Les touches sont malheureusement bruyantes, mais vous avez la possibilité d’ajouter des amortisseurs pour réduire le bruit. La fréquence d’échange avec l’ordinateur est de 1 ms de latence, et les switches sont dans l’ensemble réactifs. Le clavier s’accompagne d’un système anti-ghosting, pour éviter les erreurs de frappe sur plusieurs touches en même temps.

Le clavier K63 Red est plutôt sobre pour un clavier gaming // Source : Corsair

C’est quoi, cette souris filaire ?

La souris Sabre Pro possède une forme ergonomique, qui offre une très bonne prise en main. Elle se pose naturellement dans la paume, grâce à sa forme bombée, mais sa courbure l’empêche d’être utilisée par les gauchers. Sa petite taille n’en fait pas non plus la souris idéale pour les personnes dotées de grandes mains. Reste une souris compacte, agréable à manipuler, même pendant de longues sessions de jeux. Vous pouvez consulter notre guide des meilleures souris dédiées aux jeux vidéo, pour vous faire une idée de vos besoins.

Les clics principaux sont marqués et réactifs et font peu de bruit. La molette est légèrement trop résistante sur son clic, et pas assez crantée sur son déroulement. Heureusement, la plupart des boutons sont parfaitement positionnés et réactifs. Le capteur optique offre une vitesse de 450 IPS et une sensibilité jusqu’à 18 000 DPI. Notez que la Sabre Pro pèse moins de 70 g. Elle offre donc une glisse efficace, en adéquation avec les performances et la sensibilité de son capteur. Vous pourrez paramétrer et calibrer la souris, ainsi que le clavier, via Corsair iCue. Vos réglages peuvent être enregistrés pour les retrouver rapidement en fonction du type de jeux.

La souris Sabre Pro offre des performances adaptées à tous types de jeu // Source : Corsair

C’est quoi, ce tapis de souris de Corsair ?

Le tapis MM800 RGB Polaris est un tapis de souris rigide, d’une surface de 350 mm x 260 mm x 5 mm. Il est fait d’un caoutchouc résistant, à la texture idéale pour le gaming. Sa surface de glisse micro-texturée apporte le minimum de friction entre la souris et le tapis, et fonctionne aussi bien pour les souris à capteur optique que pour les souris laser.

Ce tapis est équipé de LED, et comprend plus de 15 zones rétroéclairées individuellement, toutes personnalisables. La technologie d’éclairage PWM utilisée offre des couleurs vives qui rendent bien, à condition de vouloir un tapis de souris éclairé.

Le tapis MM800 RGB // Source : Corsair

