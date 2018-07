Vous recherchez un nouveau forfait mobile, utilisable depuis l'Europe et avec une enveloppe de data intéressante ? B&You propose actuellement une série limitée à 9,99 euros par mois à vie.

Vous êtes lassés de devoir changer de forfait mobile tous les 12 mois quand la réduction de prix s’achève ? B&You propose actuellement une série limitée, sans engagement, à 9,99 euros par mois dont le prix est … à vie.

Cette série spéciale proposée par B&You permet de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe ainsi que de 30 Go de données par mois dont 3 utilisables en Europe et dans les DOM.

Pour rappel B&You propose 2 options lorsque le volume de data accordé par mois est dépassé : la facturation au-delà du forfait ou le passage en vitesse réduite. Le choix sera à faire depuis l’espace client.

Ce forfait, disponible jusqu’au 9 août 2018 est proposé à 9,99 euros par mois à vie. Pour le premier mois, il faut rajouter un coût de 10 euros pour l’achat de la carte SIM.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?

Il s’agit d’un forfait sans engagement

Son prix est garanti à vie

La majorité du forfait est disponible en France en Europe et dans les DOM

Ce forfait sans engagement est disponible jusqu’au 9 août 2018.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.