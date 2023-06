[Deal du Jour] Si vous comptez passer à la fibre et changer de forfait mobile, c’est le bon moment. Bouygues propose son offre Série Spéciale, avec un abonnement fibre et le décodeur TV, ainsi qu’un forfait mobile 5G, pour moins de 45 € par mois. Une offre tout compris qui évite de s’embarrasser avec plusieurs abonnements.

C’est quoi, cette offre de Bouygues avec fibre et forfait mobile ?

La Série Spéciale de Bouygues comprend la Bbox fibre et son décodeur TV 4K, ainsi qu’un forfait mobile 5G avec 100 Go de données, au prix de 44,98 € par mois. Un engagement de 24 mois est nécessaire pour profiter de la fibre, tandis qu’un engagement de 12 mois vous est demandé pour le forfait mobile.

L’offre est intéressante puisqu’elle n’augmente pas de prix passé un an, comme c’est le cas habituellement. Si vous prenez la fibre avec le décodeur TV et le forfait mobile à part, vous en aurez pour 67,98 € la deuxième année. La Série Spéciale de Bouygues vous fait donc économiser 23 € par mois, dès la deuxième année.

La Série Spéciale Bouygues en détails // Source : Bouygues

C’est quoi, cette Série Spéciale de Bouygues ?

Le forfait fibre compris dans l’offre de Bouygues

L’offre fibre de Bouygues vous propose une connexion fibre optique en Wi-Fi 5, jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Les débits sont excellents et le réseau de Bouygues est fiable. Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleures offres internet en 2023 pour situer Bouygues parmi les autres opérateurs.

L’offre s’accompagne du décodeur TV Bbox 4K avec plus de 180 chaines incluses, compatible avec la très haute définition. Le décodeur tourne sous Android TV et dispose de 128 Go de stockage pour enregistrer plus de 100 h de contenu. Il vous permet d’accéder à la plupart des services de SVOD et à de nombreuses applications. L’application B.tv vous permet de voir certaines chaînes sur votre smartphone et votre tablette. La téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays est comprise.

Le forfait mobile proposé par Bouygues

La Série Spéciale inclut également un forfait 5G 100 Go de data, avec appels et SMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre. 50 Go de data sont utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse. Retrouvez les autres forfaits de l’opérateur dans notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

Pour accompagner votre abonnement

