[Deal du Jour] Bouygues lance un forfait spécial vacances, qui comprend une enveloppe de 30 Go de data disponible dans plus de 90 destinations à l’international. Si vous partez en vacances hors Europe, ce forfait est un bon plan pour utiliser votre smartphone à l’étranger, surtout qu’il est sans engagement.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait B&You ?

Bouygues propose un forfait 4G sans engagement, baptisé Summer Edition, avec 200 Go de data, dont 30 Go utilisables dans + de 90 destinations à l’étranger, au prix de 19,99 € par mois. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM de 10 €.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Si vous voyagez en Europe cet été pour les vacances, les forfaits mobiles sont généralement accompagnés d’une petite quantité de data à utiliser en dehors de la France qui peut vite être dépassée, en fonction de votre forfait. Hors Europe, n’en parlons pas, la consommation de data coûte rapidement très cher.

Le forfait mobile 200 Go Summer Edition de Bouygues est un forfait qui propose les classiques appels, SMS et MMS illimité en France métropolitaine, et vers et depuis l’Europe et les DOM. 200 Go d’internet en 4G sont utilisables en France, dont 30 Go en Europe et surtout, dans plusieurs pays à l’international. La plupart des opérateurs mettent à disposition de bonne quantité de data pour l’Europe en prévision de l’été, mais rares sont ceux qui pensent aussi aux pays l’international, en dehors des Pass prévu à cet effet, souvent onéreux.

Avec ce forfait B&You vous pourrez donc utiliser votre smartphone en 4G en Europe, mais aussi en Afrique (Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie), en Asie (Chine, Corée du Sud, Japon, Turquie), et en Amérique du Nord (Brésil, Canada, États-Unis). Vous trouverez la liste complète dans les détails du forfait. L’enveloppe de data peut s’utiliser pour regarder des films et séries en streaming, des vidéos sur YouTube ou pour utiliser n’importe quelle application ou réseau social. Elle vous servira pour utiliser Google Maps, ou pour chercher le meilleur restaurant du coin.

La liste des pays est disponible dans le détail du forfait // Source : Bouygues

Est-ce que ce forfait vaut le coup pour les vacances ?

Totalement, si vous partez à l’étranger et que vous pensez vous servir de votre smartphone régulièrement. Vous pourrez le résilier une fois rentrer de votre voyage. C’est un forfait pratique et complet qui s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom, l’un des meilleurs réseaux mobiles de France. Pour le situer parmi la concurrence, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles du moment.

La souscription au forfait Summer Edition se fait facilement et rapidement, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit.

