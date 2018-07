Humanoid Content - il y a 4 heures Tech

Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire (très) compliqué ? C'est le raisonnement que nous avons eu lorsque nous avons eu l'occasion de mettre à l'épreuve la fiabilité des coques Rhinoshield. Le résultat s'admire en vidéo.

Que vous soyez maladroits, têtes en l’air ou juste prudents, équiper son smartphone d’une coque de protection est souvent une bonne idée. Mais parmi tous les choix de protections qui s’offrent à vous, certaines références préfèrent miser d’abord sur l’esthétique avant la robustesse.

Dans ce monde de la protection de smartphone, il existe Rhinoshield, qui veut offrir à la fois des coques solides et jolies. Parmi elles, vous retrouverez des coques entièrement recouvrantes mais aussi de plus simples bumpers. Une fois le type de protection choisi, il vous restera à déterminer la finition que vous voulez apporter à celle-ci. Que ce soit des couleurs, ou des aspects bois, cuir ou carbone, les possibilités sont nombreuses.

La mise à l’épreuve

Et sachez que Rhinoshield ne manque pas d’humour. Quand l’entreprise nous a chargé de mettre à l’épreuve ses coques d’iPhone 7/8 et X, nous avons pensé aux montages rocambolesques de Wallace et Gromit et nous avons proposé un projet… plus… ambitieux ? Alors que nous aurions pu simplement balancer contre un mur ces coques, nous avons opté pour un protocole qui repose sur la machine de Rube Goldberg. Son concept est le suivant : réaliser une tâche simple en la compliquant de manière délibérée, bien souvent avec un effet de réaction en chaîne. L’occasion, en plus, de faire vivre aux smartphones des épreuves pas toutes douces.

Après un travail acharné, nous sommes fiers de vous montrer le résultat en vidéo. À noter qu’aucun des téléphones que vous verrez apparaître n’a souffert durant la captation (d’accord, les captations, ça n’a pas marché du premier coup). Et ce grâce aux coques Rhinoshield.

